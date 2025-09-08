Wanda Nara sorprendió al revelar que escribió dos libros durante su embarazo

Wanda Nara sorprendió a todos al revelar un detalle sobre su vida pasada en Milán. En una entrevista para el programa de Youtube de Grego Rossello, la empresaria contó que escribió dos libros cuando estaba embarazada.

La inesperada revelación surgió cuando el conductor le consultó si le molestó su vida de “botinera”, como persona que acompaña al futbolista, teniendo en cuenta que ella trabajó toda su vida. Con honestidad, Wanda expresó que sí le había molestado: "No podía caminar. Yo hasta embarazada escribí dos libros y odio escribir y odio leer".

Y detalló: "Estaba embarazada, no podía hacer nada y me puse a escribir dos libros, los presenté en la feria del libro en Milán y todo el mundo decía que bien, como no me conocían, armé una personalidad nueva".

Según recordó la empresaria, la presentación del libro fue un éxito a la cual incluso “vinieron políticos” a la presentación: “Fue espectacular”, contó.

Además, reveló uno de los temas que abordó en sus escritos: “Hice un libro sobre la infancia y la alimentación, que como cómo el culo”, ironizó.

Wanda contó en #FerneConGrego que escribió dos libros en Italia, los agotó y hasta logró que políticos fueran al lanzamiento de sus libros, pero odia leer y escribir. pic.twitter.com/osgiIvqZmi — emi (@eeemiliano) September 8, 2025

