Wanda Nara reveló su diagnóstico en una conmovedora entrevista: "Estoy en shock"

El reconocido conductor, Ángel de Brito, sorprendió al público al compartir detalles íntimos de una conversación que mantuvo con Wanda Nara sobre su estado de salud.

Reveló en el programa LAM (América) una profunda charla con Nara, en la que ella confirmó el diagnóstico de su enfermedad y compartió cómo está afrontando esta delicada situación.

"Fue una conversación muy larga en la que me contó todo, pero solo revelaré una parte", comenzó. "Ella misma me confirmó la enfermedad que está atravesando, dándome todos los detalles. Sin embargo, seguirá siendo su elección decidir cuándo hablar públicamente sobre ello. Wanda dijo que lo hará cuando se sienta más tranquila y regrese a Buenos Aires", amplió.

También informó que Wanda ha decidido seguir su tratamiento en Argentina, con médicos locales y así desmintió rumores sobre una posible atención en Milán.

Con respecto al estado emocional, el periodista citó sus palabras: "Estoy en shock, asimilando todo. Cuando esté en condiciones de comprenderlo, tal vez lo compartiré públicamente. Fue duro enterarme por televisión".

La revelación más impactante fue que Wanda desconocía por completo su diagnóstico hasta hace muy poco tiempo. De Brito explicó: "Durante mucho tiempo, nadie le confirmaba el diagnóstico. El jueves pasado fue cuando finalmente recibió el análisis definitivo. Se pasó mucho tiempo hablando sobre su enfermedad sin que ella lo supiera".

Wanda, en un mensaje conmovedor, expresó su desesperación por obtener respuestas: "Hice todo lo posible para que me dijeran qué me estaba pasando. En el primer momento, las enfermeras entraban llorando y me abrazaban. Yo le decía a Mauro: 'me voy a morir y no me lo dicen'".

El tratamiento consiste en medicación y, según Ángel, será un proceso largo y gradual. La conductora compartió las emociones que la embargaron al recibir el diagnóstico: "Entré en pánico al no saber qué me estaba sucediendo. Pensé en mis hijos y pasaron muchas cosas por mi mente. Todos los chicos estaban llorando mientras todos hablaban en los medios".

En cuanto a su trabajo, Wanda reconoció el apoyo incondicional de Telefe, quienes se mantuvieron en constante comunicación con ella durante este difícil período.

Además, reveló que Susana le recomendó a un médico particular que la está asistiendo en su tratamiento. Confesó: "Estaba asustada, en shock y no conocía a nadie que pudiera ayudarme".

Ángel también consultó a Wanda sobre si había experimentado síntomas previos o razones que la llevaron a someterse a los estudios médicos.

"Me hice un control de rutina, como siempre lo hago. Estaba muy ocupada y llena de adrenalina por mi trabajo en MasterChef, que implicaba largas horas de grabación sin descanso. A veces sentía un pequeño dolor en el estómago, pero pensaba que se debía a comer a deshoras o demasiado rápido para seguir grabando. Finalmente, resultó que mi bazo estaba agrandado. A pesar de sentirme bien, todo cambió radicalmente cuando recibí la noticia; fue un shock", relató.

Por suerte, Wanda decidió hacerse los estudios médicos a tiempo y no esperar hasta llegar a Europa para hacerlo. De esta manera, evitó subir a un avión en una condición de salud delicada.