Wanda Nara responde a Icardi: Sus hijas enfrentan pesadillas por sus amenazas

Wanda Nara se vio involucrada en una batalla legal con Mauro Icardi, quien denunció que sus hijas se encuentran en una situación de desamparo. Mientras tanto, la empresaria continúa disfrutando de sus vacaciones en Ibiza. En una reciente conversación con Ángel de Brito en LAM, Nara abordó la situación con su ex cónyuge, a la vez que reveló el sufrimiento que viven sus hijas, Francesca e Isabella, al observar a su padre formar una nueva familia en Turquía junto a la China Suárez y sus tres hijos.

Durante la audiencia celebrada en Milán, Icardi exigió a la Justicia la tenencia de las menores y propuso que se mudaran a Turquía con él, una decisión que, según Nara, las niñas no desean. "Desde hace más de 9 meses que nos mudamos y aún no hemos recibido la mudanza desde Turquía. Cada noche, les proporciono tranquilidad asegurándoles que eso no sucederá, para que puedan descansar", explicó a De Brito.

Además, Nara expresó que las pequeñas sufren pesadillas recurrentes debido a las amenazas de su padre. "Ellas suelen despertarse con sueños muy inquietantes, manifestando su miedo a despertarse en un avión", contó. Wanda agregó que sus hijas afirmaron que el padre les había dicho que se despertarían en un avión y se encontrarían en Turquía.

Ante estas angustias, la madre enfatizó: "Ellas me preguntan: ‘¿Y mamás?’. Él les responde que cuando tenga tiempo y deje de hacer las tonterías habituales, las verá una o dos veces al año". Este tipo de comentarios generan un gran malestar en las niñas, afectando su bienestar emocional. La situación pone de relieve las tensiones en la vida familiar y las complicaciones derivadas del conflicto legal que enfrenta a Nara con Icardi.