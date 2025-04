Wanda Nara narra sus nuevos proyectos musicales desde San Pablo en medio de controversias

Wanda Nara regresó a Brasil para filmar un nuevo videoclip que promete captar la atención del público. En esta ocasión, la mediática se encuentra en San Pablo, donde comenzó a trabajar en el proyecto titulado 'O bicho vai pegar'.

El lanzamiento ha generado gran expectativa, principalmente por el estilo musical que Nara planea presentar, así como por su aparición en un contexto que contrasta con su popular imagen. En redes, la artista compartió un video donde se la puede ver en su hotel, lista para una intensa jornada de trabajo.

Con un look deportivo que incluye un top y calza blanca, describió con entusiasmo su estado actual. 'Este es mi look, me llevo todo esto', dijo mostrando su valija. Además, mencionó su emoción por haber conocido a un artista local que estará involucrado en la grabación, a quien describió como 'un amor'. La celebridad acotó que el clima en Brasil es cálido, así que decidió adecuarse a las condiciones del lugar durante el rodaje del videoclip.

A pesar de su reciente separación del cantante L-Gante, Wanda mantiene su enfoque en la música y su carrera. Este nuevo trabajo marca su regreso, lo que ha generado un gran interés tanto entre sus fans como en los medios de comunicación, quienes siguen de cerca sus actividades.