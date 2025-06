Wanda Nara habló sobre su supuesto vínculo con Achraf Hakimi

Wanda Nara abordó por primera vez su supuesta relación con Achraf Hakimi, jugador del PSG y excompañero de Mauro Icardi. Los rumores sobre este posible romance se acentuaron cuando la empresaria fue vista en la final de la Champions League, donde se alojó en el mismo hotel que el equipo.

Desde Ibiza, Wanda se comunicó en vivo con Ángel de Brito durante el programa LAM de América TV, donde no sólo respondió a las especulaciones sobre su vida amorosa, sino que también se pronunció sobre la denuncia de desamparo que involucra a sus hijas, Francesca e Isabella.

Al ser cuestionada por De Brito sobre si había estado involucrada con Hakimi, Wanda negó rápidamente cualquier romance. “Me río porque todos los días surge un nuevo nombre, y hay un montón de rumores”, expresó.

Respecto a su presencia en la final de la Champions League, destacó que todavía conserva una buena relación con el club francés, lo que justificó su invitación. Además, aclaró que no está interesada en una nueva relación amorosa, ya que se encuentra “disfrutando de la soltería”.

Wanda agregó: “No me gusta que me involucren en situaciones que no son. Nunca me metería con alguien que está en pareja. Lo hacen para generarme daño o lastimarme”.

En una nueva consulta de De Brito sobre su relación anterior con Keita Baldé, que supuestamente ocurrió antes del encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi en París, la empresaria aclaró: “Están las fechas en las cámaras, fue después” y subrayó que, aunque Baldé estaba casado, se encontraba “separado” de su pareja.