Espectáculos

Valentina Bassi habló sobre la falta de terapia para su hijo tras veto a Ley de Discapacidad

La actriz, madre de un joven con autismo, expuso la problemática ante la ausencia del Estado en un contexto de recortes en el sector de la discapacidad que afectan gravemente a numerosos niños.

20/08/2025 | 15:51Redacción Cadena 3

FOTO: “Mi hijo se quedó sin terapia”, Valentina Bassi sobre el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Mientras la Cámara de Diputados debate el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en las afueras del recinto se consolidó una manifestación que aguardó por una respuesta y así, entre los presentes, la actriz Valentina Bassi reveló que su hijo con autismo “se quedó sin terapia”, a causa de los recortes en el sector.

Bassi, que además impulsó la disposición, explicó : “Necesitamos que los diputados y diputadas rechacen el veto, que entiendan que hoy tienen el poder de mejorarle la calidad de vida a un montón de personas con discapacidad que la pasan espantoso; o bien , entorpecer y arruinar sus vidas. Está en ellos”.

Al tiempo, la intérprete enfatizó en la ausencia del poder Ejecutivo ante las necesidades de las personas con discapacidad: “Era una ley evitable, si el ejecutivo cumplía con lo que debía. Acudimos a esto por el grado de destrato, maltrato y no conexión”.

“Está en juego el futuro de mi hijo, de nuestros hijos y sus apoyos. Conseguir una escuela especial es muy difícil y está en riesgo de cierre. Son derechos, no privilegios, estamos pidiendo que las personas con discapacidad tengan una vida digna, porque es su derecho”, continuó Bassi.

“El gobierno está completamente ausente. Las asociaciones intentaron reunirse y no les contestan, es como una pared sin contacto, no pasó nunca”, añadió la actriz, antes de revelar el caso de Lisandro Rosell.

“Mi hijo tiene 17 años, este año se quedó sin terapias por esta situación. No quería iniciarla si sabía que en cualquier momento me iban a decir que no podían seguir o se tenía que ir al particular. Es muy difícil porque se empieza a trabajar y después te dicen que no dan más porque no les pagan”, señaló la artista.

“Va a una escuela especial de doble jornada en peligro de cierre. Es mi miedo que no me deja dormir. Están endeudadas con ARCA para pagar sueldos, piden colectas e intentan subsistir. Es la posibilidad de un futuro y autonomía que es lo que se busca desde que son chiquitos”, concluyó la actriz.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Se debatió el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

¿Quién lo comentó? La actriz Valentina Bassi mencionó cómo su hijo se quedó sin terapia.

¿Cuándo ocurrió? El 20 de agosto de 2025 durante una manifestación.

¿Dónde tuvo lugar? En las afueras de la Cámara de Diputados.

¿Por qué es importante? Se discute la calidad de vida de personas con discapacidad y la ausencia del apoyo estatal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

