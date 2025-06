Soledad Silveyra comparte su regreso al amor tras 15 años sin intimidad

A sus 73 años, la actriz Soledad “Solita” Silveyra relató la agradable experiencia de reencontrarse con el amor y proporcionó detalles sobre su primera relación íntima tras 15 años: “Era el desierto de California”.

La artista, conocida por sus papeles en diversas novelas y producciones, confesó que durante mucho tiempo estuvo enfocada en su labor y que no prestaba atención a los hombres. “No lo necesitaba”, dijo.

Todo cambió durante un breve viaje de vacaciones. “Fui a Buzios, donde él vive desde hace 48 años; allí tiene una posada y un restaurante. Visité a una amiga que adoro. Como soy muy despistada, avisaron a tres amigos en caso de que me perdiera”, recordó.

Durante su estancia, compartió que se perdió en un paseo: “Salí a caminar, venía de un esguince en el pie y había muchas piedras. Llevé las llaves, dejé el teléfono y me perdí. Llegué a la playa, avisté las posadas y subí a su restaurante”, continuó.

En una divertida anécdota sobre el final de su viaje, Silveyra bromeó respecto a su situación: “Era el último día que iba a quedarme. A todo esto, estaba en ‘el desierto de California’ después de 15 años sin intimidad (entre risas). Me hice amiga de unas chicas y les pedí que me acompañen a una farmacia para comprar un lubricante porque no hablo nada en portugués”.

“Esa noche dormimos en la habitación cinco, nunca lo olvidaré. Le envié una foto a mi hermano porque estaba muy nerviosa. Cuando llegó el momento, me puse el lubricante y fue una noche maravillosa”, concluyó su relato.