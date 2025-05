Sofía "Jujuy" Jiménez reveló su intento de estafa por parte de un impostor del psicólogo Rolón

La modelo Sofía "Jujuy" Jiménez compartió un episodio alarmante que vivió al intentar invitar al psicólogo Gabriel Rolón a su podcast. La influencer, temiendo ser estafada, se dio cuenta de que estaba en contacto con un impostor que se hacía pasar por el profesional desde hacía un año.

Jiménez expresó: "Qué suerte que pude conectar con mi intuición y no me dejé llevar por la emoción. Casi que soy estafada por un supuesto Gabriel Rolón. Gaby no tiene nada que ver con esto. Pobre".

La comunicadora advirtió que existe un número de contacto que circula por las redes sociales. Ella se puso en contacto con el verdadero manager de Rolón para verificar la situación. "Fue rarísima la conversación, pasaron dos o tres cosas que me llamaron la atención”, comentó.

Entre las cuestiones que le generaron duda, Jiménez observó el uso incorrecto de la palabra "halago", que fue escrito sin la letra H. Además, señaló que la foto de perfil del impostor era poco creíble.

Cuando llegó el momento de coordinar la grabación, el impostor le pidió que le enviara un código de verificación. Esto encendió las alarmas de Jiménez. "Me pareció rarísimo porque venía cerrando con otros invitados. Cuando me pide esto, me dice que a mi celular me llegaba un código y con eso él me agendaba en su propia agenda”, relató la modelo.

Finalmente, el verdadero representante de Rolón le confirmó: "Sofi, quédate tranquila. Esto nos pasa hace como un año". Reflexionando sobre la situación, Jiménez admitió: "Lo sentí desde el principio, pero quise creer, quise confiar más en la emoción de poder cerrarlo a Rolón para entrevistarlo. Pero no".