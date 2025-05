Sofía Gonet y Homero Pettinato: ¿Confirmarán su compromiso tras la polémica de los anillos?

Sofía Gonet y Homero Pettinato han sido una de las parejas más seguidas en las redes sociales, y recientemente dejaron en suspenso su situación sentimental. En el día de su cumpleaños, Pettinato supuestamente le propuso matrimonio, aunque luego aclaró que había sido un malentendido y que no comprendía que tenía un anillo de compromiso en manos durante una charla en el programa de streaming ‘Olga’. Sin embargo, Gonet no tardó en salir a desmentir esta interpretación.

“Voy a hablar, ya que nunca tuve la oportunidad de aclarar. Homero me pidió compromiso en mi cumpleaños. Me dio un anillo de compromiso. Y, para asegurarlo, me dio más anillos de compromiso. Después vino aquí y se hizo el vivo”, expresó Gonet, apodada ‘La Reinis’, durante su aparición en un programa reciente.

La influencer también manifestó la conexión intensa que siente en cada relación, recordando que se tatuó una letra 'H' en honor a Pettinato tan solo meses después de conocerlo. En Instagram, Gonet compartió lo sufrido que se vuelve para la pareja causar separaciones por compromisos laborales. “Me estoy yendo de viaje por algo muy importante. Mi novio me trajo al aeropuerto y la despedida fue fatal porque somos drama queens. Me voy una semana”, relató.

Hoy en día, Gonet sorprendió a sus seguidores al lucir un anillo de diamantes en su dedo anular, mientras preparaba su equipaje antes de embarcar. Este gesto parece indicar que la pareja sigue adelante con sus planes de compromiso, manteniendo viva la esperanza de una posible boda en el horizonte.