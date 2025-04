Sofía Clerici y Jésica Cirio, criticadas tras escándalo de Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito

Jésica Cirio se encuentra actualmente en tratamiento con "psiquiatras y psicólogos" tras atravesar momentos complicados. Por su parte, Sofía Clerici, quien también fue pareja de Martín Insaurralde, criticó duramente a Cirio, a quien calificó de "oscura" en sus declaraciones recientes.

La polémica se desató después de que Cirio, quien se volvió a casar con Elías Piccirillo, ahora detenido por estafa, revelara que está lidiando con una fuerte carga emocional debido a los acontecimientos mediáticos que han rodeado su vida. "Estoy muy revolucionada con todo lo que está pasando. Hoy prefiero no estar expuesta; sufrí mucho el tema mediático, no me hace bien. Quiero cuidar a mi hija y que el tiempo sea para ella", aseguró Cirio, haciendo hincapié en la importancia de su bienestar personal.

Clerici, en respuesta a las dificultades de Cirio, se mostró firme y lanzó un ataque sobre su carácter: "Si sos oscura te pasan cosas oscuras. Yo nunca tuve relación con esa señora, nunca fui amiga ni nada", declaró, subrayando que no considera a Cirio víctima de sus circunstancias. Clerici parece adoptar una postura crítica hacia el estado emocional de su ex compañera, exponiendo la idea de que las dificultades son resultado de la energía que uno proyecta.

Respecto a su propia situación, Clerici manifestó que prefiere permanecer alejada de compromisos laborales hasta que se sienta estable emocionalmente. "Necesito recomponerme yo y sé que así es mejor. Estoy refugiada en mi familia y amigos", agregó, reflejando su necesidad de cuidar su salud mental en este tumultuoso contexto.