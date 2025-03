Sofía Clerici habló de su relación con Martín Insaurralde: 'Era tóxica y oscura'

Sofía Clericihabló por primera vez tras el Yategate y trató a Martín Insaurralde de "tóxico y oscuro". En su intervención, mencionó que siempre estuvo con personas que le gustaron, pero se dio cuenta de que muchos de ellos tenían actitudes obsesivas que la incomodaron en varias ocasiones.

"Cuando vi que no iba, que no me gustaba, tuve que cortar de alguna forma cuando se ponen obsesivos, te da un poco de miedo, me di cuenta que no era la persona para mí", contó la modelo. Además, dejó en claro que no solo sufre el estereotipo de ser la ayuda de hombres con problemas, sino que está cansada de relaciones tóxicas.

"Era una relación que yo no estaba a gusto y era bastante tóxica, el fin no estuvo bueno, pero sino no se cortan las cosas", agregó Clerici. La modelo se defendió de las críticas que recibió y aseguró que no fue su intención cargar con la imagen negativa que le otorgaron en los medios.

Espectáculos Redes sociales. Sofía Clerici amenazó con revelar secretos tras el escándalo del yate La modelo utilizó su cuenta de Instagram para señalar: “Y yo aún sigo siendo educada y me quedo callada por ciertos valores que tengo, pero un día me voy a cansar de soportar tanta psicopatía”.

Clerici habló sobre las amenazas que recibía y cómo los mensajes de la gente pueden ser violentos. "A veces del otro lado no entienden y te acosan con mensajes... para mí la familia es lo primero y tengo ganas de contar cómo soy yo", dijo.

Sobre su relación con Insaurralde, mencionó que le han propuesto escribir un libro para contar su historia, especialmente sobre su vínculo con el exfuncionario, quien ya enfrentó la crítica pública tras su ruptura con Jésica Cirio.

Sofía negó que Insaurralde le haya regalado su colección de carteras de lujo y recordó que sus primeros regalos provinieron de su primer novio. "Todo lo que tengo me lo fui comprando yo", afirmó.

Finalmente, criticó a Jésica Cirio, manifestando: "Yo no estuve casada con esa persona, nunca me casaría con una persona así".