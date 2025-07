Separación de Pampita y Martín Pepa: ¿existe una tercera en discordia?

Aunque todo parecía estar color de rosa días atrás, Carolina “Pampita” Ardohain confirmó ayer su repentina separación del polista con quien mantenía una relación a distancia, Martín Pepa. Según detalló ella misma a distintos periodistas, el amor llegó a su fin el pasado 9 de julio.

En Sálvese quien pueda, Pepe Ochoa y su panel dieron a conocer los motivos detrás de la separación y que llevó al polista a terminar su relación con la modelo por teléfono.

Majo Martino fue quien dio la primera información sobre el ex de Pampita: "Pepa no está bien visto en el ambiente. Es bastante fiestero. Cuando Pampita se puso con él, todos los que conocen del ambiente dijeron 'uuuuh', porque está muy mal visto. Me dicen que es más polista fiestero que otra cosa".

Por otra parte, Ochoa dio a entender que habría una tercera en discordia y que se trataría de una “mujer no conocida”: "Martín Pepa es parte de una empresa, tiene un patrón, así se llama la gente de polo, donde trabajan con los caballos, y si estaría zonceando hace tiempo con una compañera de esa empresa".

Y volvió a mencionar que fue el polista quien tomó la decisión de terminar la relación: "Lo que me cuentan es que él se la intentó sacar de encima a Pampita. La intentó limpiar y Pampita, ni lerda ni perezosa, se habría enterado de este tema".

La relación entre Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa empezó en octubre de 2024 y fue en su mayoría un vínculo a distancia porque él no puede dejar su trabajo en Estados Unidos, ni ella quiere estar alejada de sus hijos por mucho tiempo.