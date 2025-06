FOTO: Sandra Oh se convirtió en doctora honoraria y celebró el logro con humor

Sandra Oh, famosa por su papel como Dra. Cristina Yang en "Grey’s Anatomy", fue honrada con un doctorado honorífico en artes por la Universidad de Dartmouth. En esta ocasión, celebró la obtención de su primer título universitario, autodenominándose una “doctora de verdad”.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el 15 de junio en Hanover, Nueva Hampshire, donde la actriz se dirigió a los graduados del año brindando un emotivo discurso de fin de curso. En su intervención, Sandra destacó la importancia de aceptar la incomodidad y encontrar la manera de superarla.

“Nunca he asistido a la universidad. Solo he interpretado personajes que sí lo hicieron. Así que gracias por ayudarme a cumplir el sueño de mis padres: obtener un diploma. ¡Y un doctorado, nada menos!”, expresó Oh ante una audiencia que la aclamó con entusiasmo.

La aclamada actriz no solo se limitó a dar su discurso, sino que también animó a los recién graduados a unirse a ella en un festejo a ritmo de baile y canto, haciendo alarde de su alegría por el nuevo honor. Además, compartió en sus redes fotos de su paso por Dartmouth, donde celebró la labor y logros de los graduados.

“¡Una Dra. de verdad! (Bueno, honoraria). Gracias, Dartmouth College, por dejarme bailar con la generación 2025”, agregó en su cuenta de Instagram, agradeciendo el cálido recibimiento y la oportunidad de formar parte del evento.