Rocío Marengo rememoró su etapa teatral y criticó a Ayelén Paleo tras detención

Rocío Marengo rememoró su época teatral compartida con Carmen Barbieri y terminó por destrozar a Ayelén Paleo, tras la reciente detención de su madre -Elizabeth Rodrigo- y, en este marco, explicó que gran parte de los elencos “eran chicas complicadas, era turbio”.

“No trabajé con Ayelén porque ella vino en una camada posterior a la mía. Tengo los mejores recuerdos de cuando hicimos teatro con Carmen, más allá de las peleas, esa época que vivimos, no volvió ni volverá, quedó allá arriba y nada lo supera”, inició Marengo.

Asimismo, la mediática se refirió a los fuertes cruces entre Barbieri y Paleo, por el vínculo con el productor y padre de Federico Bal: “Cuando vino lo de Ayelén, Carmen la acusó de que le había sacado a Santiago Bal”.

“Tengo mil defectos y de toda esa gente era lo mejor, porque hasta Pamela Sosa me quiso atropellar con el auto. Le dije a la producción que me querían matar de verdad y que no nos tengamos tanto odio al nivel de matar al compañero”, añadió entre risas.

“Eso pasó porque yo decía que -el cirujano Anibal- Lotocki era asesino. Acá, en Chile ya se decía que él atendía en el consultorio. En Argentina, se los decía. A través de ella -Pamela Sosa-, llegaron muchas chicas”, explicó sobre el supuesto ataque de Sosa con una camioneta.

Por último y sobre el médico detenido, señaló: “No me da orgullo haber dicho cosas sobre las que el tiempo me dio la razón. No sólo de eso, sino del tema del teatro, la falta de códigos y meterte con el marido de tu jefa sólo por trepar”.