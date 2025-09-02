Rocío Marengo rememoró su etapa teatral y criticó a Ayelén Paleo tras detención
Rocío Marengo se refirió a su época en el teatro y criticó a Ayelén Paleo luego de la detención de su madre, Elizabeth Rodrigo. Contó anécdotas sobre antiguas rivalidades en el medio.
02/09/2025 | 15:28Redacción Cadena 3
FOTO: “Turbio”: Rocío Marengo destrozó a Ayelén Paleo tras la detención de su madre
Rocío Marengo rememoró su época teatral compartida con Carmen Barbieri y terminó por destrozar a Ayelén Paleo, tras la reciente detención de su madre -Elizabeth Rodrigo- y, en este marco, explicó que gran parte de los elencos “eran chicas complicadas, era turbio”.
“No trabajé con Ayelén porque ella vino en una camada posterior a la mía. Tengo los mejores recuerdos de cuando hicimos teatro con Carmen, más allá de las peleas, esa época que vivimos, no volvió ni volverá, quedó allá arriba y nada lo supera”, inició Marengo.
Asimismo, la mediática se refirió a los fuertes cruces entre Barbieri y Paleo, por el vínculo con el productor y padre de Federico Bal: “Cuando vino lo de Ayelén, Carmen la acusó de que le había sacado a Santiago Bal”.
“Tengo mil defectos y de toda esa gente era lo mejor, porque hasta Pamela Sosa me quiso atropellar con el auto. Le dije a la producción que me querían matar de verdad y que no nos tengamos tanto odio al nivel de matar al compañero”, añadió entre risas.
“Eso pasó porque yo decía que -el cirujano Anibal- Lotocki era asesino. Acá, en Chile ya se decía que él atendía en el consultorio. En Argentina, se los decía. A través de ella -Pamela Sosa-, llegaron muchas chicas”, explicó sobre el supuesto ataque de Sosa con una camioneta.
Por último y sobre el médico detenido, señaló: “No me da orgullo haber dicho cosas sobre las que el tiempo me dio la razón. No sólo de eso, sino del tema del teatro, la falta de códigos y meterte con el marido de tu jefa sólo por trepar”.
[Fuente: Noticias Argentinas]