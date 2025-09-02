En vivo

Espectáculos

Rocío Marengo rememoró su etapa teatral y criticó a Ayelén Paleo tras detención

Rocío Marengo se refirió a su época en el teatro y criticó a Ayelén Paleo luego de la detención de su madre, Elizabeth Rodrigo. Contó anécdotas sobre antiguas rivalidades en el medio.

02/09/2025 | 15:28

FOTO: “Turbio”: Rocío Marengo destrozó a Ayelén Paleo tras la detención de su madre

Rocío Marengo rememoró su época teatral compartida con Carmen Barbieri y terminó por destrozar a Ayelén Paleo, tras la reciente detención de su madre -Elizabeth Rodrigo- y, en este marco, explicó que gran parte de los elencos “eran chicas complicadas, era turbio”.

“No trabajé con Ayelén porque ella vino en una camada posterior a la mía. Tengo los mejores recuerdos de cuando hicimos teatro con Carmen, más allá de las peleas, esa época que vivimos, no volvió ni volverá, quedó allá arriba y nada lo supera”, inició Marengo.

Asimismo, la mediática se refirió a los fuertes cruces entre Barbieri y Paleo, por el vínculo con el productor y padre de Federico Bal: “Cuando vino lo de Ayelén, Carmen la acusó de que le había sacado a Santiago Bal”.

“Tengo mil defectos y de toda esa gente era lo mejor, porque hasta Pamela Sosa me quiso atropellar con el auto. Le dije a la producción que me querían matar de verdad y que no nos tengamos tanto odio al nivel de matar al compañero”, añadió entre risas.

“Eso pasó porque yo decía que -el cirujano Anibal- Lotocki era asesino. Acá, en Chile ya se decía que él atendía en el consultorio. En Argentina, se los decía. A través de ella -Pamela Sosa-, llegaron muchas chicas”, explicó sobre el supuesto ataque de Sosa con una camioneta.

Por último y sobre el médico detenido, señaló: “No me da orgullo haber dicho cosas sobre las que el tiempo me dio la razón. No sólo de eso, sino del tema del teatro, la falta de códigos y meterte con el marido de tu jefa sólo por trepar”.

Lectura rápida

¿Qué declaró Rocío Marengo sobre su carrera teatral? Recordó su época con Carmen Barbieri y describió un ambiente complicado.

¿A quién criticó Marengo durante la entrevista? Destrozó a Ayelén Paleo tras la detención de su madre.

¿Qué anécdota compartió Marengo? Contó que recibió amenazas de Pamela Sosa, quien intentó atropellarla.

¿Qué opina Marengo sobre el cirujano Anibal Lotocki? Lo llamó asesino, afirmando que había sido un tema discutido en su entorno.

¿Cómo se siente al reflexionar sobre sus declaraciones pasadas? No siente orgullo por haber tenido razón sobre ciertos temas, incluyendo la falta de códigos en el teatro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Espectáculos

Opinión

