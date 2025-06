Roberto García Moritán se mostró nuevamente en pareja tras separarse de Pampita

Roberto García Moritán, tras su separación en septiembre de 2024 de Pampita, volvió a mostrarse en público, ahora en compañía de la modelo Priscila Crivocapich. Esta relación es el primer vínculo conocido del empresario después de su conflictiva ruptura con Pampita.

Priscila y Roberto ya asistieron a eventos juntos y ambos expresaron estar muy felices con esta nueva etapa en sus vidas. En declaraciones a "Puro Show", Priscila enfatizó su satisfacción en la relación. "Estoy contenta, estoy conociéndolo. Estar enamorado es un montón. Me gusta que es muy caballero. Soy re chapada a la antigua", señaló la modelo.

Además, Priscila destacó que valora cualidades tradicionales en su pareja. "Me gusta el hombre romántico. A esta altura de la vida no proyecto, disfruto lo que va pasando", sostuvo, añadiendo que en el pasado ha tomado decisiones por su futuro, como el hecho de tener óvulos congelados por si algún día desea ser madre.

En este nuevo capítulo en su vida, García Moritán hizo referencia a su situación familiar actual, indicando que ya cerró la fábrica y que no tiene intenciones de ampliar su familia, dado que tiene dos hijos con Milagros Brito y uno con Pampita.

Por otro lado, Priscila enfrentó críticas sobre su desempeño profesional, tanto como modelo como periodista deportiva. "Traté de no escuchar porque no son cosas que tengan que ver conmigo. Yo estoy feliz en Telefe. Si alguien habló mal, no tengo problema que venga y me lo diga", afirmó.

La exesposa de García Moritán, Pampita, también fue consultada sobre su nueva relación y prefirió no opinar al respecto, manifestando: "No voy a opinar nada de la vida de los demás".