Roberto Castillo, abogado y actual pareja de Cinthia Fernández, enfrenta un conflicto familiar por videos de violencia

FOTO: “¿Quieren mi reputación?”: Roberto Castillo busca defenderse tras los videos violentos con su ex mujer

Roberto Castillo, reconocido abogado y actual pareja de Cinthia Fernández, se encuentra en el centro de una controversia tras la publicación de videos que lo muestran en actos violentos con su ex pareja, Daniela Vera Fontana. En medio de esta situación, Castillo ha expresado su deseo de recuperar el vínculo con sus hijas, tratando de equilibrar su vida personal con su labor profesional.

En uno de sus mensajes en redes sociales, Castillo hizo declaraciones contundentes sobre la campaña que, según él, se ha desatado en su contra. "¿Quieren mi reputación? ¿Quieren humillarme? ¿Quieren mentir para que se me cierren puertas? Los dejo que lo hagan si es por mis tres hijas", afirmó. Su defensa incluyó, además, una clara desmentida de las acusaciones de violencia, donde acusó a la persona involucrada de ser "mentirosa".

"Si lo que buscan es que entregue mi vínculo con los amores de mi vida, eso no. En esa pelea se me va a ir la vida", continuó. Castillo también hizo un fuerte llamado a aquellos que alimentan la disputa, advirtiendo que su reputación se basa en cómo sus hijas lo ven, no en las acusaciones malintencionadas que enfrenta.

Por otro lado, Cinthia Fernández salió en defensa de Castillo, compartiendo una imagen de la pareja en sus redes acompañada de un mensaje solidario: "Siempre la verdad triunfa. Que hoy puedas desahogar todo lo que viviste, aceptar errores y liberarte. Siempre con honestidad y verdad. No hay otro camino. Te amo. Cinthia".

Sin embargo, las imágenes que han circulado de Castillo junto a Vera Fontana dejaron ver un episodio de violencia en un contexto de discusión de tránsito, donde se le escucha gritar furioso a otro conductor. "Sos boludo, ¿sos pelotudo o te hacés?, mogólico, bajá el vidrio, idiota", exclamó Castillo, mientras su ex pareja intentaba calmar la situación: "Pará, mi amor, vas a chocar, por favor".