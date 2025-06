Robertito Funes se defendió tras video viral y reveló que debió llamar a la policía

FOTO: "No te doy guita y me insultás": Robertito Funes aclaró que su video viral es viejo y explicó la situación.

Conflicto y aclaraciones

El reconocido periodista Roberto Funes se vio envuelto en una controversia después de que un video donde mantuvo una fuerte discusión con lavacoches se propagara en las redes. En este contexto, Funes aclaró que el contenido es "viejo" y mencionó que la policía tuvo que intervenir.

En una charla con Baby Etchecopar, en el programa "Basta Baby" por Radio Rivadavia, el comunicador comentó: "No tengo más Twitter porque lo bajé hace como un mes, ya que lo considero muy agresivo y mediocre. A veces se esconden y hacen comentarios hirientes. No busco problemas, pero si me provocan, estoy preparado".

Funes continuó relatando las circunstancias que lo llevaron a esta situación: "Veo el video y recuerdo lo que sucedió. Hay periodistas que escriben cualquier cosa. En vez de verificar la información, se limitan a publicar sin fundamentos". Luego, recordó que estaba por la General Paz y que recién le habían puesto vidrios polarizados a su auto. "Frené y, de repente, aparecieron dos tipos que no se dieron cuenta que era yo".

"Se acercaron al parabrisas y me mencionaron por mi nombre. Intenté explicarles que no podía escucharlos y que no les iba a dar dinero. Ellos me tiraban agua sucia en el parabrisas y, al final, arranqué el auto".

"Cuando arranqué, me insultaron, llamándome 'succionador de pene' y 'cola rota'. Me lo repitieron al menos dos veces. Detuve el auto, bajé con mi teléfono y les cuestioné: ‘Flaco, ¿por qué me insultas? Lo que haces es ilegal y no te voy a dar dinero’”, relató.

El periodista describió al atacante como "un tipo extremadamente agresivo que tenía un celular mejor que el mío". Detalló que intentó de forma civilizada no darle dinero. Además, resaltó: "Hay cámaras en esa zona, por lo que la policía llegó rápidamente y realicé la denuncia".

Finalmente, Funes hizo hincapié en que todo esto ocurrió hace aproximadamente dos semanas.