FOTO: Rafael Ferro, de chofer de aplicación a estrella de la serie de Tini Stoessel

Rafael Ferro es un reconocido actor que participó de varias ficciones argentinas como “Guapas”, “Resistiré” y “Lalola”, solo por mencionar algunos de sus trabajos. Sin embargo, tuvo un tiempo en el que no recibía oportunidades laborales y tuvo que buscar suerte en otro rubro.

“El actor vive muchas veces pandemias, yo hace poco estuve siete meses sin laburar”, contó en una entrevista con Fabián Casas en el programa de “Picnic Extraterrestre”.

“Tenés un montón de tiempo y no sabés qué carajo hacer. Llevás los nenes a la plaza y en un momento sin laburo, la guita cayendo, yo dije ‘tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa’. Me anoté en Uber y empecé”, detalló el actor.

“Me quedó grabado cuando me llegó la noticia, ‘che, te eligieron’. Yo estaba haciendo un Retiro-Aeroparque, estaba por dejar a un pasajero en Aeroparque y ahí me enteré que me querían para ese papel”, recordó Ferro, sobre el día que lo convocaron para formar parte de “Quebranto”, la serie de Disney+ que tiene a Tini Stoessel como protagonista.

“Al principio, la obviedad, me preguntaban si era el actor. ‘Sí, sí’, les decía. Y después me empecé a recopar. Era domingo a la noche, llovía y yo salía; era un ansiolítico. Salía a manejar. No es que no me alcanzaba la guita, pero tener demasiado tiempo libre a veces hace mal. Era para salir a hacer algo y después me empecé a copar, tiene algo muy potente salir a la noche”, explicó.

Para Ferro esta fue su vuelta a la actuación, sumado a su trabajo en “Margarita”, donde interpreta a un villano, en una dupla con Isabel Macedo.