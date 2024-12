Quién fue la artista más escuchada del mundo según Spotify

Spotify Wrapped, el resumen que muestra las tendencias de escucha en la plataforma, llegó nuevamente, revelando los artistas, álbumes y canciones que dominaron este 2024.

Por segundo año consecutivo, Taylor Swift encabeza la lista como la artista más escuchada globalmente, con más de 26.6 mil millones de reproducciones.

Swift lidera el ranking global, seguida por The Weeknd, Bad Bunny, Drake y Billie Eilish. En Estados Unidos, los nombres cambian ligeramente: después de Swift están Drake, Zach Bryan, Morgan Wallen y Kanye West.

Este es el segundo año consecutivo en que Swift ocupa el puesto número uno, destronando a Bad Bunny en 2023, quien había liderado durante tres años consecutivos desde 2020.

Álbumes y canciones que marcaron el año

Swift también tuvo el álbum más reproducido en 2024, The Tortured Poets Department. Los siguientes puestos los ocuparon "Hit Me Hard and Soft" de Billie Eilish, "Short n’ Sweet" de Sabrina Carpenter, "Mañana Será Bonito" de Karol G y "Eternal sunshine" de Ariana Grande.

En cuanto a canciones, Sabrina Carpenter dominó con "Espresso", que acumuló más de 1.6 mil millones de reproducciones globales. Le siguieron "Beautiful Things" de Benson Boone, "Birds of a Feather" de Eilish, "Gata Only" de FloyyMenor y Cris MJ, y "Lose Control" de Teddy Swims.

En Estados Unidos, la lista de canciones más escuchadas incluye "Not Like Us" de Kendrick Lamar y "A Bar Song (Tipsy)" de Shaboozey, además del éxito de Carpenter.

Novedades en el Wrapped 2024

Este año, Spotify Wrapped incluye nuevas funciones como “Tu evolución musical”, que muestra tres fases distintas de la escucha de cada usuario, y una lista de reproducción personalizada. Además, la función “Tu artista top” ahora incluye la métrica “Racha de escucha más larga”.

Streaming: el motor de la industria musical

El streaming representa el 84% de los ingresos de la industria musical en Estados Unidos y el 67.3% a nivel mundial, según informes recientes. Spotify sigue liderando el mercado con una cuota del 31%, 626 millones de usuarios y 246 millones de suscriptores en más de 180 países.

Con estos números, el dominio de artistas como Taylor Swift no sorprende. La lealtad de sus fans y su presencia en las listas de reproducción más populares aseguran su lugar como una de las figuras más influyentes de la música global.