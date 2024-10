Quién era Liam Payne, el exintegrante de One Direction que murió en Argentina

FOTO: Quién era Liam Payne: el integrante de "One Direction" que murió en Argentina

Liam James Payne, cantante y exintegrante de One Direction que falleció trágicamente este martes tras caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido.

Desde una edad temprana, mostró interés por el deporte y aspiraba a ser corredor olímpico. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando descubrieron su talento musical en la escuela.

En 2010, audicionó para el programa de talentos "The X Factor", donde se unió a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson para formar la banda "One Direction".

La "boy band" se convirtió en un fenómeno global, alcanzando gran popularidad con éxitos como “What Makes You Beautiful” y “Story of My Life”.

A lo largo de su trayectoria, el grupo lanzó varios álbumes que fueron bien recibidos, y Liam, además de ser vocalista, contribuyó como compositor en temas como “Taken” y “Summer Love”.

La banda no solo logró ventas millonarias, sino que también estableció un fuerte vínculo con una base de fans leales, que continuó creciendo durante los años de su actividad.

Tras la separación de One Direction en 2016, Liam Payne inició su carrera como solista. Lanzó sencillos como “Strip That Down” y “For You”.

Su vida por fuera de la música

A lo largo de su carrera, Liam estuvo involucrado en diversas causas benéficas, utilizando su plataforma para apoyar temas sociales.

Últimamente también enfrentaba desafíos personales, incluyendo luchas relacionadas con la salud mental y el abuso de sustancias.

El cantante abordó estos temas de manera abierta y pública, para generar un diálogo importante sobre la salud mental en la industria musical.