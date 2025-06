Priscila Crivocapich: del modelaje a la conducción y su romance con García Moritín

Priscila Crivocapich es una destacada modelo argentina que ha dejado su huella en las pasarelas y en el ámbito publicitario. Su carrera despegó cuando Pancho Dotto la descubrió trabajando en un campo de golf, lo que la llevó a realizar una prueba como modelo y a no abandonar jamás esta emocionante profesión.

Su trayectoria incluye desfiles en importantes ciudades como Roma, Milán y Nueva York. A sus 42 años, Priscila ha sabido diversificar su carrera, incursionando en la conducción. Es licenciada en periodismo deportivo y actualmente se encuentra vinculada al streaming de Telefe, luego de haber trabajado en canales como Fashion TV, ESPN, Central Fox y América TV.

Vida personal y relaciones

Con una belleza deslumbrante, Priscila, de cabello oscuro y ojos verdes, ha tenido varias relaciones conocidas pero ha evitado cualquier escándalo mediático. A lo largo de su vida sentimental, salió con el jugador de básquet Selem Safar, el ilusionista internacional Chriss Angel, el político Martín Menem y el periodista Rifle Varela, además de estar casada con un empresario de la agencia Multitalent de modelos.

Reflexiones sobre el amor

En una entrevista con la revista Gente en 2023, Priscila reveló que había congelado óvulos y expresó su admiración por la relación entre Pampita y Roberto García Moritín. Comentó: "Miraba a Pampita. Ella lo pidió, dice que lo pidió. Un poco que lo manifestó, tendría que pedirle la receta de cómo lo hizo. Pampita y Roberto tienen un amor divino y súper sano, y no todo el mundo es valiente para querer vivir eso. Además, ella misma ha contado todas las relaciones en las que no se le dio. Es algo que llega".

Priscila también compartió su deseo de tener relaciones serias, indicando que busca una conexión auténtica: "Yo salgo a comer, charlamos y vemos, pero no avanzo si no me interesa. Mi cuerpo es hermoso y está bueno cuidarlo como un tesoro. Para mí, lo sexual no es algo para nada liviano".

En cuanto a lo que le atrae de un hombre, enfatizó que le gusta sentir admiración por él y consideró importante que sea una "buena persona" con empatía hacia los demás, concluyendo: "En su día a día, las formas de ser creo que hablan mucho... Bueno, por eso estoy sola", antes de iniciar su relación con Moritín.