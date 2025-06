Priscila Crivocapich confirmó su romance con Roberto García Moritán, ¿qué opinaba de Pampita?

Confirmación del romance

Roberto García Moritán confirmó su relación con Priscila Crivocapich, una modelo que había mostrado interés en él desde hace un tiempo. En 2023, en una entrevista con la revista Gente, Crivocapich ya había mencionado a Moritán, elogiando incluso su vínculo con Pampita.

Las palabras de Crivocapich sobre Pampita

En esa misma entrevista, la modelo expresó: “Mirá a Pampita. Ella lo pidió, dice que lo pidió. Un poco que lo manifestó, tendría que pedirle la receta de cómo lo hizo. Pampita y Roberto tienen un amor divino y súper sano, y no todo el mundo es valiente para querer vivir eso. Además, ella ha contado en más de una ocasión sobre relaciones que no funcionaron. Es algo que llega”.

La confianza y el amor verdadero

Crivocapich afirmó que la confianza entre Roberto y Pampita era fundamental: “Elegieron amarse. Es necesario construir un vínculo sano, lo que requiere renunciamiento. Debe ser algo positivo, no sentirse obligado a dejar cosas atrás. En ellos se ve un amor muy lindo, y me conmueve que sea mutuo. Él sabe que tiene una gran mujer al lado y la valora, al igual que ella hace con él”.

Decisiones personales y exigencias

En 2023, García Moritán continuaba su relación con Pampita. Por su parte, Crivocapich cumplía 40 años y decidió congelar óvulos, ya que aún no había encontrado al hombre indicado para formar una familia. La modelo había compartido que era exigente al momento de elegir a una pareja: “Lo que me gusta de un hombre es que me genere admiración por lo que hace, que sea una ‘buena persona', y que tenga la empatía necesaria. Las formas de ser son importantes en el día a día… por eso aún estoy sola. Conectar con alguien es complicado, hay mucha histeria”.