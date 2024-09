Polémica en Los Piojos: Micky Rodríguez dijo estar "afuera" y la banda respondió

Los Piojos ilusionaron a sus fans al anunciar su regreso a los escenarios en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata los días 14 y 15 de diciembre. Sin embargo, no estarán presentes todos los integrantes.

El bajista Micky Rodríguez realizó un fuerte posteo y explicó por qué no estará en esta vuelta tras 15 años lejos de su público. Horas después, el grupo le "contestó" en un comunicado.

“Hoy tengo una sensación de vacío. Volver a tocar con Los Piojos es algo que soñé y busqué hace varios años. Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás”, escribió el músico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“En medio de esta tristeza y desilusión aparece fuerte el cariño de ustedes, el respeto de la gente del medio y colegas, y el amor de los amigos y de la familia que actúa como un calmante, como una caricia al alma. Ya habrá tiempo para contarles mi historia. Hoy no puedo. Transité este momento como pude. Si mi silencio sonó como cómplice pido disculpas. Quise creer, quise confiar, me ilusioné al igual que todos. Usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación de la cuenta ´Los Piojos Oficial´, una cuenta de la cual no sé quién es el titular, quién maneja su contenido, nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban (no sé con qué motivo), nunca subí, republiqué ni di like a ninguna publicación que tenga que ver con un regreso”, agregó el líder de Ritual 87.

Rodríguez dijo que se enteró por las redes que había un regreso, "si se puede llamar así", apuntó. "Me enteré por las redes que el lugar iba a ser La Plata, me enteré por las redes las fechas. Soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión. Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados. Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco", arremetió.

Y cerró: "Yo no me lo merezco ni nadie se lo merece. Hoy no puedo decir mucho más pero ya habrá tiempo. Cuando este dolor pase, cuando me reponga voy a contarles toda mi historia del por qué de esta decisión. TODA. Después cada uno sacará sus conclusiones, ya que como siempre habrá muchas historias que escuchar. Pero hoy necesito contarles que no voy a ser parte de lo que para algunos es un regreso. Con mucha tristeza, con inmenso dolor, pero necesito poder seguir siendo quien soy. Poder seguir mirando a mis hijas a los ojos, caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tavo (Kupinski, muerto en 2011), que no los traicioné a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso. Porque más allá de todo soy Piojoso hasta que me muera, y eso es algo que nadie aunque quiera me va a poder sacar”.

La respuesta del grupo

El grupo envió una rápida respuesta al bajista, brindando en Instagram otro punto de vista.

“¡¡15 años después, volvemos a encontrarnos!!”, tituló el texto en redes. “Sabemos que desde el primer momento muchas almas esperaron volver a congregarse en un Ritual Piojoso más. Compartir con sus hijos que nunca lo vivieron, aquello que llevan tatuado. También están los que por edad o el destino nunca pudieron vivirlo. Ahora y por unos meses podremos disfrutarlo. Es tremenda la respuesta que tuvo nuestro llamado. Estamos sorprendidos y movilizados”, comenzaron desde la banda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Para nosotros también será una experiencia única. Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky, y el Chango. Más Juan Abalos, quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda. Tavo (Kupinski, fallecido en enero de 2011) estará presente, no solo en la música y nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara”, continuó el escrito.

Y sobre Micky, aseguraron: “Mickie vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando”.

Al mismo tiempo y también en la red Instagram, Daniel Buira dio su propia opinión: "Cada uno es responsable de sus actos, son muchos años de esperar este momento en mi vida personal, los piojos son parte de mi vida, de todos los días de mi vida. Y quiero darle a todo este público piojoso que tanto esperó, toda mi composición, mi ritmo y mi estilo que tanto marcó la banda."

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/