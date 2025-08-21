FOTO: Peter Lanzani confesó su interés por reencontrarse con la China Suárez

Peter Lanzani sorprendió con sus declaraciones al mencionar datos que no se conocían de su ex compañera de elenco, la China Suárez. Además, manifestó su deseo de volver a reencontrarse con la actriz y trabajar en algún proyecto juntos.

En un ping-pong de preguntas y respuestas para el medio Resumido, el actor debió elegir entre cuatro paletas con los nombres de Guillermo Francella, Chino Darín, Lali Espósito y la China Suárez.

“¿Quién es el más enojón?”, indicaba la primera pregunta.

Sin dudarlo y recordando que si bien hace mucho no la ve, tiene el recuerdo de su personalidad, contestó: “La China. Marcaba sus límites muy bien, admirable. Tendría que aprender mucho más de eso.”

“¿Con quién volverías a trabajar?”, indagaron desde el medio.

“Quizás con la China, porque hace rato que no la veo y me gustaría volver a reencontrarme con ella,” reconoció el actor previo a mencionar que, en realidad, le gustaría trabajar con todos si pudiera.