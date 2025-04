Pepe Cibrián expresó su preocupación por la violencia en el lenguaje de artistas argentinos

Durante un evento de reconocimiento y a puertas del reestreno de “Calígula”, Pepe Cibrián conversó con La Crítica, donde abordó temas de actualidad y su perspectiva sobre la situación en Argentina.

El productor teatral, quien se mostró inquieto por el futuro de sus obras, aseguró sentir siempre los mismos nervios antes del estreno: “Siempre siento que va a volver a pasar. ¿Vendrá alguien a la boletería, le gustará a la gente?”. Cibrián no eludió la situación crítica del país, afirmando: “En nuestro país tampoco es tan agradable lo que estamos viviendo. No estoy de acuerdo con lo que estamos viviendo. Yo tengo derecho a hablar si soy mi democracia”.

Refiriéndose a la libertad de expresión, Cibrián enfatizó: “Como yo no vivo ni de Kirchner, ni de Macri, ni de Milei, hablo lo que me da la gana. Lo que pasa es que cuando hablas mal viviendo de ellos, es más difícil poder opinar. Me parece que es tan ingenuo de los ensobrados. Toda la vida ha habido ensobrados”.

Al hablar sobre el joven rapero Dillom, quien hizo una polémica referencia sobre Milei en una de sus canciones, Cibrián no dudó en calificarlo de “error” y “aberración”, exigiendo su encarcelamiento por considerar su actitud como un acto de “magnicidio”. “Es una locura, de la cual también los políticos son responsables por las cosas que se dicen”, agregó.

Finalmente, Cibrián hizo hincapié en la relación entre la cultura y el apoyo gubernamental, manifestando: “Nunca hemos tenido apoyo de la Cultura. En nada. Nunca, en ningún gobierno hemos sido apoyados. Siempre es a pulmón”.