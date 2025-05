Paula Bernini denunció un robo virtual en su home banking mientras viajaba por Europa

Paula Bernini, periodista de TN, vivió un desagradable episodio durante su viaje por Europa, cuando notificó que su home banking había sido vulnerado. Acompañada de sus padres, Ana y Hugo, la comunicadora compartió la noticia con sus seguidores, lamentando la falta de efectividad en la seguridad bancaria.

"Eran la 1 de la mañana y no podía dormir porque recibí malas noticias. Vulneraron la seguridad de mi home banking. Sí, me hackearon el home banking, lo que nunca pensé que podría suceder, ya que se supone que la seguridad de los bancos es eficaz", comenzó a detallar en su denuncia.

Bernini explicó que había depositado dinero en su caja de ahorro -en pesos y en dólares- para poder cubrir los gastos de su viaje. Relató: "Hoy entré a ver mi cuenta para pagar las tarjetas y me dado cuenta de que no había dinero. No puedo creerlo, porque siempre se habla de la vulnerabilidad de ciertas plataformas, pero nunca imaginé que el home banking pudiera ser atacado".

La periodista narró cómo notó el problema desde Venecia, cuando ya no pudo acceder a su cuenta. "Llamé al banco y me dijeron que no me preocupase, que se trataba de un error de sistemas, que intentara nuevamente al día siguiente. Al día siguiente seguí sin poder ingresar. En ese instante, recibí un correo con un aviso de movimientos extraños. Volví a comunicarme y me aseguraron que era normal, ya que estaba utilizando dólares".

"Intenté obtener una clave provisional, pero el banco me exigió un reconocimiento facial que no funcionaba. Hoy, después de insistir mucho, cuando solicité que se utilizara el dinero de mi cuenta para pagar mis tarjetas, me informaron que me habían hackeado y no tenía saldo disponible", relató visiblemente afectada.

A pesar de la situación, Bernini intentó tranquilizar a sus seguidores, afirmando que no se arruinaría su viaje, aunque sí le causó un gran malestar. "Esto no arruina la vida, pero es un momento muy incómodo", precisó. Mencionó que se lo contó a sus padres, quienes se preocuparon, pero ella quiso rescatar lo positivo del viaje: "Estamos disfrutando mucho y de alguna forma todos los gastos se van a cubrir", concluyó.