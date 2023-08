Paul McCartney anunció varias fechas en Brasil: ¿regresa a la Argentina?

Paul McCartney confirmó este lunes a través de un video difundido en la redes sociales que en noviembre y diciembre actuará en Brasil, donde ofrecerá cinco conciertos presentando su espectáculo "Got Back Tour", noticia que refuerza la posibilidad de que el artista visite nuevamente la Argentina.

"Tengo buenas noticias. Regresaremos a Brasil en noviembre para tocar contigo. Tenemos muy buenos recuerdos de todas nuestras visitas. Me encanta venir a Brasil porque a ustedes les gusta rockear, cantar y festejar, todo al mismo tiempo. Estamos muy emocionados. Vamos a divertirnos. Vamos a rockear. Vamos a rodar. Vamos a pisotear. Vamos a pasear. Y Brasil, vamos a pasarlo muy bien", expresó el ex Beatle acerca de la gira.

