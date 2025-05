Nicolás Cabré se escabulle tras el debut de su novia en el teatro y evita a la prensa

FOTO: Nicolás Cabré no quiso hablar de La China Suárez

Nicolás Cabré abandona el teatro sin comentarios

Nicolás Cabré asistió al teatro para presenciar la actuación de su novia, Rocío Pardo, quien debutó en la obra "Pretty Woman". Sin embargo, después de la función, el actor emprendió una rápida salida y evadió a la prensa que aguardaba sus declaraciones.

El evento se tornó un momento de gran expectativa, ya que muchos periodistas querían conocer la opinión del actor sobre la vida de su expareja, La China Suárez, quien es el centro de múltiples controversias. Cabré suele ser reservado en lo referente a su vida personal y esta ocasión no fue la excepción.

Se le preguntó a Nicolás sobre su perspectiva respecto a la alta exposición mediática que ha tenido su hija, Rufina, así como sobre el actual estado de su ex, y el escandaloso divorcio entre Suárez y Mauro Icardi, quien recientemente fue vinculado con La China y que también llega en medio de su ruptura con Wanda Nara.

Nicolás reacciona ante la expectativa mediática

Ante las insistentes preguntas de los cronistas, Nicolás decidió apurar su paso hasta el estacionamiento donde había dejado su automóvil, desestimando cualquier intento de comunicación. El actor se limitó a decir que "no va a hablar", una frase que parece ser un lema personal cada vez que se encuentra con la prensa en temas relacionados con su vida privada.

Este episodio arroja luz sobre la complicada dinámica entre los protagonistas del mundo del espectáculo y cómo manejan las exigencias de la atención pública, especialmente en momentos de crisis y cambios en sus vidas.

El debut de Rocío Pardo, que atrajo la atención del público en la famosa Calle Corrientes, estuvo marcado por el enfoque mediático no solo por su valor artístico, sino por el contexto polémico que acompaña a Nicolás Cabré y su ex. La historia entre la actual pareja de Cabré y su ex, llena de infidelidades y rumores, proporciona un caldo de cultivo interesante para la prensa.