Natasha Rey reveló detalles de su relación con Mauro Icardi tras la polémica

Natasha Rey, la vedette uruguaya que aseguró haber mantenido una conversación hot con Mauro Icardi, habló sobre la polémica en la que se vio envuelta días atrás y explicó la razón por la cual difundió el video íntimo del futbolista.

En diálogo con Ángel de Brito y sus "angelitas" para LAM, la uruguaya contó como inicio su vínculo con el jugador del Galatasaray: “Me reaccionaba las historias. Desde el año 2021, más o menos. Me hablaba por redes, era un intercambio hot y no lo voy a negar porque en esos años lo hice".

Sobre lo sucedido días atrás, momento en el que le dejó un comentario al futbolista en sus redes sociales, explicó: "Me manda un mensaje y, en eso, lo borra. Yo le hago una captura, le mando a él y le digo: ‘¿Qué me mandaste?’. Y ahí comienza la historia. Me desbloquea de WhatsApp y me manda diciendo que no mostrara nada de lo que tenía de la época anterior."

"Él me expone con su señora en las historias de Instagram y como que las apuestas fueron subiendo. Me hago responsable, pero ellos también tienen que hacerse cargo. Le puse ahora que se pudra todo, y borró lo que a él le convenía", dio su razón por la cual expuso el video íntimo del futbolista.

A su vez, aseguró que “Wanda Nara no le mandó nada”, y que el video proviene de una conversación hot que tuvieron por WhatsApp años atrás.

Además, dio a conocer qué tipo de charlas tenía con el futbolista, donde él le preguntaba sobre su signo zodiacal y le confesaba que no estaba “garchando bien” con su pareja actual.