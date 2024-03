Murió Eric Carmen, el intérprete del éxito mundial "All by Myself"

El cantante estadounidense Eric Carmen, intérprete del éxito mundial "All by Myself" en 1975, falleció a la edad de 74 años, anunció el martes su esposa, Amy Carmen.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"Nuestro dulce, amoroso y talentoso Eric se apagó mientras dormía este fin de semana. Estaba muy feliz de saber que, durante décadas, su música ha influido en tanta gente y permanecerá grabada en su memoria", publicó en el sitio web oficial del artista.

Amy Carmen también pidió a los fans que "respeten la privacidad de la familia mientras lloramos nuestra enorme pérdida".

Además del éxito de All by Myself, Eric Carmen tuvo otro momento de gloria con Hungry Eyes, parte de la banda sonora de la popular película Dirty Dancing (1987), con Patrick Swayze y Jennifer Grey.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Su canción Almost Paradise, que coescribió para la película Footloose, le valió una nominación a los Premios Grammy.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/