Mirtha Legrand celebra el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 con un emotivo mensaje

La reconocida conductora Mirtha Legrand dirigió un mensaje de apoyo al joven piloto argentino Franco Colapinto, de tan solo 21 años, quien recientemente fue confirmado para competir nuevamente en la Fórmula 1.

Legrand expresó su felicitación a través de su cuenta oficial en X, justo después de que el equipo Alpine anunciara que Colapinto volverá a formar parte de la parrilla en el Gran Premio de Emilia-Romaña, que se disputará próximamente. Este regreso incluye su participación en las cinco siguientes carreras, en lugar del australiano Jack Doohan.

El mensaje emotivo de Mirtha fue complementado por una imagen que compartió, donde se aprecia una bandera que presenta las caras de la diva, Lionel Messi y Colapinto, todos luciendo las camisetas del país, simbolizando un importante apoyo a figuras argentinas en el deporte.

En recordatorios de su recorrido, el año anterior, Franco Colapinto había sido invitado al programa de Juana Viale, pero debido a “problemas personales”, no pudo asistir. En un video dirigido a la producción, mencionó: “Juana, me hubiese encantado estar en la mesa, pero mis compromisos me lo impiden. Les mando un gran abrazo para todos y un cariñoso saludo para vos.”

La respuesta de Viale no se hizo esperar, expresando: “Un beso enorme a Franco. Mirá, hay presiones en todos lados menos en este programa y con nosotros. Así que, cuando quieras, sos bienvenido para charlar con nosotros y compartir un grato momento. Mil gracias.”