Militta Bora revela en redes que su salud se ve afectada por un 'trabajo' maligno

La cantante Militta Bora sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su mala salud. Desde Italia, donde reside con su pareja, aseguró que hace más de un año se siente muy mal. Tras someterse a diversos estudios médicos, llegó a la conclusión de que sus problemas de salud están relacionados con un 'trabajo' que alguien le realizó con intenciones de dañarla.

A pesar de contar con el apoyo de un sacerdote italiano en su proceso de sanación, Militta expresó que la situación no ha mejorado y, por el contrario, se siente cada vez peor. En diálogo con Noticias Argentinas, declaró: "La verdad, estoy muy mal. No puedo creer lo que me hicieron hace un año. Estoy agonizando cada día. Nunca es un nuevo día, me destrozan el cuerpo, la cabeza, la dignidad, todos los aspectos de mi vida como persona y como joven mujer".

Con la intención de visibilizar su sufrimiento, anunció que planea realizar un documental sobre su experiencia. Aseguró: "Todos los días estoy vomitando, estoy viendo un Exorcista, otro día a un médico... Estoy haciendo un documental para hablar del daño que me hicieron y todo lo que sufrí, de cómo me arruinaron la vida, cómo estas cosas existen, cómo te pueden destruir, que esto existe".

Militta considera que su problemática es "una enfermedad espiritual, tal como lo describe el Padre Gabriele Amorth en 'El último gran Exorcista'". En su documental, revelará "toda la tortura que viví, la locura siniestra de cómo te pueden hacer daño; el daño espiritual que sufres es como cortarte el derecho a la vida y a la dignidad".

Al ser cuestionada sobre la identidad de la persona que la habría perjudicado, ella respondió que aún no sabe quién es: "No sé, alguien que no conozco". A pesar de la adversidad, se enfoca en su recuperación, "haciendo todo bien, todo sano con espiritualidad".