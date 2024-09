Miley Cyrus enfrenta una demanda de plagio por una canción de Bruno Mars

“Flowers”, el éxito de 2023 de Miley Cyrus, está envuelto en una polémica y podría dejar de ser interpretado por la cantante si la empresa Tempo Music Investments gana una demanda que presentó contra la cantante y sus coautores, por plagio.

Tempo Music Investments es una plataforma de adquisición de derechos musicales, fundada en 2019, que opera en asociación con Warner Music y posee parte de los derechos de autor en los Estados Unidos de la canción “When I Was Your Man”, tras adquirirla a Philip Lawrence, coautor del tema junto con Bruno Mars y Ari Levine, entre otros.

Según la demanda, presentada en la corte federal de Los Ángeles, la canción de Cyrus “Flowers”, “duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de “When I Was Your Man””, además de otros aspectos como el tono, la secuencia de la estrofa y ciertos compases del estribillo, partes musicales y acordes específicos.

Vale aclarar, que el documento legal detalla que Bruno Mars no figura como demandante.

La empresa pide que la cantante no vuelva a interpretar públicamente “Flowers”, además de una indemnización por daños y perjuicios por una cuantiosa suma de dinero.

Tempo Investments señala que la canción de Miley incluye una “explotación” no autorizada de la canción de Mars, que data de 2013 y codemanda a los coescritores del tema, Gregory Hein y Michael Pollack, así como a las empresas encargadas de la distribución como Sony Music Publishing, Apple, Target y Walmart.

Además argumenta que “basado en la combinación y el número de similitudes entre las dos grabaciones, ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man’”.

Tras su lanzamiento en enero de 2023, la canción de Miley Cyrus permaneció en el número uno del Billboard Hot 100 durante ocho semanas en Estados Unidos y diez semanas en el Reino Unido.

En 2024, el tema, que forma parte del álbum Endless Summer Vacation, le mereció un Grammy a la cantante por esta producción en la categoría de Mejor Interpretación Pop Solista.

La canción que es parte del 8° disco de estudio es considerada una declaración de independencia de la artista, ya que surgió tras su divorcio con el actor Liam Hemsworth, además de incluir varios elementos alusivos a esa ruptura en el videoclip que la acompaña.