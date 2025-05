Mauro Icardi se burla de Wanda Nara por su look inspirado en Amber Heard

Mauro Icardi y su controversia con Wanda Nara

Desde el inicio del conflicto legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el futbolista ha hecho constantes alusiones al actor Johnny Depp. Se ha mostrado convencido de que conseguirá un resultado favorable, al igual que el actor en su juicio contra Amber Heard.

Recientemente, Icardi se refirió a la apariencia de Nara, añadiendo que se había inspirado en Heard para su look, que incluyó una Lamborghini rosa. Este gesto fue interpretado como una burla hacia su exesposa y detonó una serie de reacciones tanto en redes como en medios de comunicación.

"Nunca nadie interpretó tan bien un look. La inspiración de una perdedora, mitómana y manipuladora de la verdad, también de sus hijas de 10 y 8 años. Tic, tac", escribió Icardi en un posteo, causando un gran revuelo entre sus seguidores.

Reacciones en redes y más confrontaciones

La interacción entre ambos se intensificó cuando Icardi publicó imágenes que mostraban el sufrimiento de Heard comparado con la victoria de Depp. Luego de estas publicaciones, subió otra imagen donde se veía a la actriz en un momento más triste, seguido de un video de La China Suárez durante un evento de maquillaje en Milán.

Estas acciones no hicieron más que agravar la tensión en la red social y sumaron más combustible a una pelea que parece no tener fin. La guerra de declaraciones y publicaciones entre los dos protagonistas sigue resonando en el ámbito del espectáculo, donde la mirada del público y los seguidores no se pierde de ningún detalle.