Mauro Icardi reacciona contra una mujer que se dice su abogada, desmintiendo sus afirmaciones

Mauro Icardi rechazó públicamente las afirmaciones de una mujer que dice ser su abogada. En su cuenta de Instagram, el futbolista del Galatasaray denunció que esta persona se cuelga de su nombre para ganar notoriedad. "Esta es la misma que busca prensa desde diciembre. Dejen de darle prensa a cualquiera que se cuelga de mi nombre. Ya el título de abogada al lado de mi nombre le queda grande", escribió Icardi. En su mensaje, el jugador también la calificó de 'incompetente' y 'poco profesional con su trabajo', advirtiendo que sus verdaderas abogadas se encargaran del asunto desde ese momento.

"No la conozco. No es mi abogada. No tiene nada que ver conmigo y menos manejarme mis inversiones", enfatizó Icardi, dejando claro que no tiene relación alguna con la mujer. Las declaraciones de esta letrada se dieron en el programa A la Tarde, conducido por Karina Mazzoco, donde afirmó que Icardi podría seguir vinculado económicamente a su ex esposa, Wanda Nara. La mujer declaró que, si ambos tuvieran una postura más madura, no habría problema en que Nara continuara como mánager del futbolista.