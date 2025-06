Matías Alé anunció la fecha de su boda con Martina Vignolo: “Conectamos almas”

Matías Alé, el popular actor conocido por su papel en “Los sospechosos del piso 10”, anunció que junto a Martina Vignolo, su novia de 23 años, se casará en una ceremonia programada para el 24 de octubre en Mar del Plata. El anuncio fue recibido con entusiasmo, no es para menos, ya que la pareja celebrará su compromiso ante más de 200 invitados.

El actor, emocionado y agradecido, recordó el momento en que le propuso matrimonio a su prometida durante la reciente entrega de los Premios Martín Fierro Federal. En ese evento, con el galardón a mejor conductor federal en la mano, comentó: “Dije que si me ganaba el Martín Fierro te iba a preguntar si te querías casar conmigo”.

Ya ha pasado más de un año desde ese episodio significante en sus vidas, y Alé, hablando de su futura boda, expresó: “Hay fecha. Estoy muy contento. Nos vamos a casar el viernes 24 de octubre en Mar del Plata porque Marti es de allá. El sábado vamos a cumplir un año y cinco meses, pero es raro lo que nos pasa. ¿Viste cuando sentís que conectan las almas? Ese famoso hilo rojo que yo creía que no existía, existe”.

Compartiendo detalles sobre su primer encuentro, Alé relató que conoció a Martina cuando ella participaba en espectáculos infantiles en el teatro Victoria y él trabajaba al lado en el Olimpia con el Mago Black. “Nos cruzamos varias veces, pero soy más contemporáneo a su padre porque ella tiene 23 años y yo 47”, comentó el actor. La pareja se comprometió cuando Martina aún no había cumplido los 23 años.

El actor también reflexionó sobre la conexión especial que siente con su pareja. “Cuando encontrás a una persona que realmente vibra como vos, creo mucho en las vidas pasadas, las reencarnaciones y demás. Creo que con Marti vinimos a cerrar una historia que estaba. Nos conocíamos de antes”, afirmó.

“Sin herir susceptibilidades, siempre digo que he tenido parejas muy importantes, pero siento que si no hubiera conocido a Martina, pensaba que el amor no era lo que siento ahora. Llegó la fecha, nadie nos creía y ahora faltan cuatro meses. Tengo 220 invitados”, agregó Alé emocionado.

Por último, mencionó un encuentro con Graciela Alfano, quien también está invitada a la boda y expresó su deseo de asistir. Alé cerró la conversación visiblemente enamorado y expectante por este nuevo capítulo en su vida con Martina.