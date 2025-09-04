MasterChef Celebrity 2025: se revelaron los nombres de los participantes famosos

Vero Lozano y Wanda Nara encabezaron este jueves el programa "Se encienden las hornallas", donde se revelaron los nombres de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

El reality salió al aire tras el duelo entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

A pesar del misterio que el canal buscó generar con su lanzamiento, la lista de los famosos que formaron parte de la nueva edición se había filtrado en la previa.

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025

Hombres:

Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano.

Mujeres:

Susana Rocasalvo, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes.