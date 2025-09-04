MasterChef Celebrity 2025: se revelaron los nombres de los participantes famosos
Vero Lozano y Wanda Nara fueron develando los nombres de las figuras que participarán del reality gastronómico.
04/09/2025 | 23:47Redacción Cadena 3
FOTO: Presentación de MasterChef Celebrity 2025
Vero Lozano y Wanda Nara encabezaron este jueves el programa "Se encienden las hornallas", donde se revelaron los nombres de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.
El reality salió al aire tras el duelo entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.
A pesar del misterio que el canal buscó generar con su lanzamiento, la lista de los famosos que formaron parte de la nueva edición se había filtrado en la previa.
Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025
Hombres:
Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano.
Mujeres:
Susana Rocasalvo, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes.
Lectura rápida
¿Quiénes encabezaron el programa? Vero Lozano y Wanda Nara fueron las conductoras del programa revelador.
¿Cuándo se presentó la lista de participantes? La lista de participantes se presentó el jueves 4 de septiembre de 2025.
¿Qué canal transmitió el programa? El programa fue transmitido por un canal de televisión argentina.
¿Cuántos hombres participan? Hay trece hombres en la lista de participantes.
¿Cuántas mujeres están en el programa? Participan diez mujeres en la nueva temporada.
[Fuente: Noticias Argentinas]