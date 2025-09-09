En vivo

Espectáculos

Martín Fierro 2025: “El Encargado”, “Gran Hermano” y Susana Giménez, entre los nominados

Se conocieron los nominados a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025 (producción 2024). Guillermo Francella, Natalia Oreiro y “Gran Hermano”, por el oro.

09/09/2025 | 23:41Redacción Cadena 3

FOTO: Los Martín Fierro se entregarán el 29 de septiembre

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que reconocen lo mejor de la producción televisiva del año 2024. Las ficciones "El Encargado" y "Margarita", el fenómeno de "Gran Hermano" y las figuras de Susana Giménez y Natalia Oreiro se perfilan como grandes protagonistas de la noche.

La ceremonia, que se realizó en las próximas semanas, prometió una dura competencia en ternas clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción. Según supo Noticias Argentinas, eltrece y telefe lideraron la cantidad de nominaciones, consolidando su peso en la pantalla chica.

Todas las ternas y nominados:

Ficción

  • El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity
  • El Método (elnueve) – Paola Barrientos
  • Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro
  • Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

Periodístico

  • A La Tarde (América) - Karina Mazzocco
  • GPS (América) - Rolando Graña
  • LAM (América) - Ángel De Brito

Humorístico / De Actualidad

  • Bendita (elnueve) - “Beto” Casella
  • Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio
  • Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli

Deportivo

  • Carburando (eltrece)
  • Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
  • Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
  • Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans

Noticiero Diurno

  • Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro
  • El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini
  • Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino

Noticiero Nocturno

  • América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi
  • Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili
  • Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger

Interés General

  • La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand
  • Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut
  • Susana Giménez (telefe) Susana Giménez

Musical

  • La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
  • Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
  • Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra

Magazine

  • A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa
  • Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano
  • DDM (América) Mariana Fabbiani
  • Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri

Cultural / Educativo

  • Argentina De Película (América) - Tete Coustárot
  • Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui
  • Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei

Entretenimientos

  • Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi
  • Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa
  • Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka

Big Show

  • Bake Off Famosos (telefe) - Wanda Nara
  • La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich
  • Noche Al Dente (América) Fernando Dente

Reality

  • Cantando 2024 (América) - Florencia Peña
  • Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro
  • Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe

Gastronomía

  • Ariel En Su Salsa (telefe) - Ariel Rodríguez Palacios
  • Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez
  • Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo

Viajes / Turismo

  • Iván De Viaje (telefe) - Iván De Pineda
  • Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal
  • Tenés Que Ir (elnueve) - Hernán Lirio

Programa De Servicios

  • ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz
  • BA Emergencias (elnueve)
  • Intelexis Mujer (NET)

Jurados

  • Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)
  • Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
  • Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)

Branded Content

  • El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – telefe)
  • Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - telefe)
  • Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - telefe)

Labor En Conducción Femenina

  • David, Pamela (Desayuno Americano – América)
  • Fabbiani, Mariana (DDM – América)
  • Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)
  • Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)
  • Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)
  • Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)

Labor En Conducción Masculina

  • Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
  • De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)
  • Del Moro, Santiago (Gran Hermano - telefe)
  • Kaczka, Guido (Los 8 Escalones - eltrece)

Labor Periodística Femenina

  • Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
  • Larghi, Soledad (América Noticias – América)
  • Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
  • Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)

Labor Periodística Masculina

  • Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - telefe)
  • Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
  • Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)

Cronista / Movilero

  • Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)
  • Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)
  • Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)
  • Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente - telefe)

Panelista

  • Bremer, Luís (A La Tarde – América)
  • García Sáez, Diego (Todas Las Tardes - elnueve)
  • Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve)
  • Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)

Actor Protagonista De Ficción

  • Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
  • Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
  • Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)

Actriz Protagonista De Ficción

  • Macedo, Isabel (Margarita – telefe)
  • Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)

Actor De Reparto

  • Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Ferro, Rafael (Margarita – telefe)

Actriz De Reparto

  • Calvo, Julia (Margarita – telefe)
  • Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)
  • Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)

Revelación

  • Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)
  • Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)
  • Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)

Labor Humorística

  • Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)
  • Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)
  • Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)

Autor/Guionista

  • Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)
  • Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Director

  • Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)
  • Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

Director De No Ficción

  • Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
  • Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)
  • Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)
  • Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)

Aviso Publicitario

  • Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
  • Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Producción Integral

  • Bake Off Famosos (Wanda Nara - telefe)
  • Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – telefe)
  • Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - elnueve)

[Fuente: Noticias Argentinas]

