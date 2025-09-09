Martín Fierro 2025: “El Encargado”, “Gran Hermano” y Susana Giménez, entre los nominados

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que reconocen lo mejor de la producción televisiva del año 2024. Las ficciones "El Encargado" y "Margarita", el fenómeno de "Gran Hermano" y las figuras de Susana Giménez y Natalia Oreiro se perfilan como grandes protagonistas de la noche.

La ceremonia, que se realizó en las próximas semanas, prometió una dura competencia en ternas clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción. Según supo Noticias Argentinas, eltrece y telefe lideraron la cantidad de nominaciones, consolidando su peso en la pantalla chica.

Todas las ternas y nominados:

Ficción

El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity

El Método (elnueve) – Paola Barrientos

Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro

Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

Periodístico

A La Tarde (América) - Karina Mazzocco

GPS (América) - Rolando Graña

LAM (América) - Ángel De Brito

Humorístico / De Actualidad

Bendita (elnueve) - “Beto” Casella

Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio

Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli

Deportivo

Carburando (eltrece)

Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans

Noticiero Diurno

Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro

El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini

Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino

Noticiero Nocturno

América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi

Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili

Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger

Interés General

La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand

Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut

Susana Giménez (telefe) Susana Giménez

Musical

La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco

Pasión De Sábado (América) Marcela Baños

Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra

Magazine

A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa

Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano

DDM (América) Mariana Fabbiani

Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri

Cultural / Educativo

Argentina De Película (América) - Tete Coustárot

Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui

Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei

Entretenimientos

Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi

Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa

Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka

Big Show

Bake Off Famosos (telefe) - Wanda Nara

La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich

Noche Al Dente (América) Fernando Dente

Reality

Cantando 2024 (América) - Florencia Peña

Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro

Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe

Gastronomía

Ariel En Su Salsa (telefe) - Ariel Rodríguez Palacios

Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez

Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo

Viajes / Turismo

Iván De Viaje (telefe) - Iván De Pineda

Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal

Tenés Que Ir (elnueve) - Hernán Lirio

Programa De Servicios

ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz

BA Emergencias (elnueve)

Intelexis Mujer (NET)

Jurados

Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)

Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)

Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)

Branded Content

El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – telefe)

Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - telefe)

Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - telefe)

Labor En Conducción Femenina

David, Pamela (Desayuno Americano – América)

Fabbiani, Mariana (DDM – América)

Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)

Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)

Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)

Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)

Labor En Conducción Masculina

Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)

De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)

Del Moro, Santiago (Gran Hermano - telefe)

Kaczka, Guido (Los 8 Escalones - eltrece)

Labor Periodística Femenina

Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)

Larghi, Soledad (América Noticias – América)

Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)

Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)

Labor Periodística Masculina

Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - telefe)

Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)

Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)

Cronista / Movilero

Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)

Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)

Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)

Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente - telefe)

Panelista

Bremer, Luís (A La Tarde – América)

García Sáez, Diego (Todas Las Tardes - elnueve)

Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve)

Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)

Actor Protagonista De Ficción

Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)

Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)

Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)

Actriz Protagonista De Ficción

Macedo, Isabel (Margarita – telefe)

Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)

Actor De Reparto

Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Ferro, Rafael (Margarita – telefe)

Actriz De Reparto

Calvo, Julia (Margarita – telefe)

Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)

Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)

Revelación

Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)

Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)

Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)

Labor Humorística

Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)

Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)

Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)

Autor/Guionista

Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)

Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Director

Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)

Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

Director De No Ficción

Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)

Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)

Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)

Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)

Aviso Publicitario

Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América

Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Producción Integral