Maria Belén Ludueña se siente "desbordada" por la campaña de Jorge Macri y su deseo de ser madre

María Belén Ludueña compartió su experiencia emocional tras la reciente entrevista a su esposo, Jorge Macri. Durante el programa "Mujeres Argentinas", la periodista reveló que se sintió "desbordada" debido a la intensa campaña política de su pareja y su deseo de ser madre.

En un momento sensible del programa, expresó: "Me sensibilicé. En lo personal, estoy atravesando un momento especial. A muchas mujeres les puede pasar lo mismo, y quizás me afecté más de lo habitual". Esta reflexión se generó en el contexto de su apretada agenda laboral y emocional.

Ludueña manifestó: "Estoy muy feliz haciendo un programa de televisión y, al mismo tiempo, participando en una campaña política que presenta desafíos. Hoy, todo se conjuró y me hizo sentir varias cosas".

La periodista también compartió su anhelo de ser madre: "Decidí abrirme y compartir algo que muchos ya sabían. Estoy en esta búsqueda y admito que me siento un poco sobrepasada emocionalmente. Mis sentimientos afloraron y no pudo evitarlo. Me planteo por qué ocurrió esto".

Al finalizar, comentó: "Soy yo. Aquellos que me conocen lo saben. Mi madre a menudo me pregunta: '¿Por qué, hija, otra vez?'. Esta situación también la afecta a ella y a los que me rodean. Es una realidad que muchas personas experimentan en su hogar".