Lola Berthet critica el gobierno de Javier Milei por recortes en salud y ataques a Ian Moche

Fuerte crítica de Lola Berthet al gobierno

La actriz Lola Berthet realizó una severa crítica al gobierno de Javier Milei, haciendo énfasis en los recientes recortes a la salud pública y los ataques dirigidos hacia el influencer Ian Moche, un joven que lucha por los derechos de las personas con autismo.

En una charla con Caro Fernández en el programa Fin de Fiesta en Splendid AM 990, Berthet compartió su experiencia como madre de un hijo con espectro autista. Al respecto, hizo hincapié en el colapso inminente del sistema de salud, manifestando: "El sistema está al borde del colapso. Este presidente se está cagando en todas las leyes que cuestan un montón hacerlas y defenderlas" .

Desafíos en la atención a personas con discapacidad

La actriz continuó explicando la problemática en el área de atención a personas con discapacidad, señalando un desfasaje económico, particularmente en los aranceles que alcanza hasta un 70%. "Hay terapeutas que no cobran, que todavía no cobraron ni siquiera nada de este año", afirmó.

Además, abordó la difícil situación laboral de las personas con discapacidades mentales, comentando que muchos trabajan en talleres durante solo cuatro horas diarias, siendo remunerados con 28 mil pesos al mes. "Todo esto que se está degradando son decisiones de este gobierno que comprometen la calidad de vida de miles de personas y de sus familias" , opinó.

Ian Moche y el desprecio desde el poder

En relación con Ian Moche, quien ha sido blanco de ataques en redes sociales por parte del presidente, Berthet enfatizó que: "Esto ya es odio, literalmente esto es odio, porque es un ensañamiento". Las críticas de Milei, quien sugirió que la familia de Moche promovía ideas kirchneristas, desataron una ola de mensajes de agresión por parte de sus seguidores.

Marcha en defensa de los derechos de personas con discapacidad

Conocida por su activismo, Berthet instó a unirse a la marcha programada para este miércoles, destinada a defender la Ley de emergencia de discapacidad, que tendrá lugar frente al Congreso a las 11 hs. "Esto es urgente y esa ley podría sanar un poco todo esto que se está viviendo" , declaró.

También aprovechó la ocasión para expresar su apoyo a su colega Ricardo Darín en medio de la controversia generada por sus declaraciones sobre el costo de vida en Argentina. Berthet subrayó que su mensaje fue claro, aunque malinterpretado por algunos medios: "No podemos permitir que un presidente nos hable como nos está hablando, porque aparte de ahí pasa a la acción" .