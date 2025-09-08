En vivo

Espectáculos

Leandro Paredes aconsejó a Marcos Giles y mostró su apoyo a Ángela Torres

La cantante reaccionó en vivo y apoyó las declaraciones del futbolista.

08/09/2025 | 16:45Redacción Cadena 3

FOTO: Leandro Paredes aconsejó a Marcos Giles y mostró su apoyo a Ángela Torres

Leandro Paredes fue el protagonista de un divertido intercambio con Marcos Giles, referenciando el ship que se generó en redes sociales que vincula al influencer con la cantante Ángela Torres. La conversación entre ambos se viralizó en redes sociales y el futbolista sorprendió al demostrar lo informado que está sobre los “temas del momento”.

El encuentro se dio cuando el streamer lo esperaba a la salida del partido Argentina-Venezuela. Allí Paredes fue al hueso y le preguntó si tenía novia. “No, estás loco”, respondió Giles desmintiendo su vínculo con Torres.

En un divertido ida y vuelta, Paredes le pidió al streamer que le mande “un saludo a su novia, que lo vio que está enamorado ahí en el programa”. Sin embargo, Giles volvió a dejar en claro que no tiene pareja.

Sebastián Varela del Río, su compañero en el stream de Vorterix, lo mandó al frente: “Todo el día una distinta. Toda la semana me cae con una china y me dice que está de novio con tal”.

A lo que Paredes aconsejó: Bajá la ametralladora, estás tirando tiros para todos lados.

Por su parte, Ángela Torres reaccionó con felicidad al enterarse de que tiene el apoyo del jugador de Boca.

Lectura rápida

¿Quiénes participaron en el evento?
Participaron Leandro Paredes, Marcos Giles y Ángela Torres.

¿Qué se discutió entre ellos?
Se discutió el vínculo entre Giles y Torres y se hicieron bromas sobre relaciones.

¿Dónde tuvo lugar el encuentro?
El encuentro tuvo lugar a la salida del partido Argentina-Venezuela.

¿Cuál fue el consejo de Paredes a Giles?
Paredes aconsejó a Giles: Bajá la ametralladora, estás tirando tiros para todos lados.

¿Cómo reaccionó Ángela Torres ante el apoyo de Paredes?
Ángela Torres reaccionó con felicidad al conocer el apoyo del jugador de Boca.

[Fuente: Noticias Argentinas]

