Laurita Fernández canceló funciones por un virus y prometió volver pronto al teatro

La actriz y conductora Laurita Fernández compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales la noche del domingo, en el que, visiblemente afectada, anunció la suspensión de las funciones de La cena de los tontos debido a un cuadro viral que le provocó un gran cansancio.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz se mostró directamente sin maquillaje y con signos evidentes de malestar físico. "Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy", comunicó.

La decisión de cancelar las presentaciones no resultó sencilla. “Me pone muy triste la situación, porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no poder hacer función”, agregó en su publicación de Instagram.

Visiblemente angustiada, Laurita aclaró: "No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento". Aparte de pedir disculpas al público, enfatizó su gratitud hacia el equipo de la obra: “Gracias al equipo de La cena de los tontos, que me bancó”.

En su mensaje, Fernández dejó claro su deseo de recuperarse lo más pronto posible: "Ya me estoy ocupando para recuperarme, porque el jueves próximo estoy ahí con todo".