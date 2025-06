Laura Ubfal y Eliana Guercio protagonizan un tenso cruce en Infama

El inesperado conflicto entre Laura Ubfal y Eliana Guercio se desató en el programa de Marcela Tauro, donde ambas revivieron viejas rencillas y hablaron de su actual relación en el contexto de Gran Hermano.

Durante la emisión de Infama, Guercio protagonizó un fuerte cruce verbal, expresando claramente su postura: “Para mí la relación con Laura está terminada, no hay más oportunidades”. Este intercambio dejó en evidencia que las tensiones entre ambas no son recientes.

El origen de las diferencias se remonta a años atrás, cuando Guercio formó parte de Patinando por un sueño y Ubfal era parte del jurado en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli. “Me ha faltado el respeto ante 35 puntos de rating. Ella me dijo que era mala persona sin conocerme, sin habernos cruzado nunca. Después de 25 años me dice: ‘Me contaron, no entendiste el show’”, narró Guercio, revelando el trasfondo de sus resentimientos.

Con respecto a su futuro dentro del panel de Gran Hermano, Guercio fue clara: “A partir de ahora, vamos a tener una relación de compañeras de trabajo, nada más. Nunca le falté el respeto como ella lo hace conmigo”. Esta afirmación reafirmó su decisión de mantener distancia luego del tenso intercambio.

Ubfal, en su defensa, rechazó las acusaciones hechas por Guercio: “No es verdad. Por favor, Eliana, nunca jamás haría una cosa así. No, señora, estás muy equivocada”, respondió la periodista, intentando poner fin al malentendido.

Guercio también comentaba que la nueva pelea se había encendido antes de salir al aire en Gran Hermano, cuando Ubfal se tropezó con un escalón. “Ella quiso instalar que eso le pasó porque yo tenía mala onda. No le deseo el mal a nadie, porque todo lo malo vuelve”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de futuros desencuentros.