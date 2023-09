Lanata volvió a la radio tras la internación: "Quiéranse; no pierdan el tiempo"

Desde un estudio montado en el living de su departamento, el periodista Jorge Lanata retomó este lunes a la tarde su programa en Radio Mitre, del que estuvo ausente durante más de un mes debido a una infección generalizada por la que cursó dos internaciones en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.

El periodista, de 63 años, fue sometido a un trasplante de riñones en 2015 y, desde ese momento, sufrió infecciones en ese órgano.

“Fue raro y fue muy fuerte. Ésta fue la primera o la segunda peor de todas las veces que estuve internado. El trasplante es otro quilombo. Vas preparado. Acá no había plan. En un momento, estuve asustado. Tuve idas y vueltas. Y decís: ‘¿Y esto cómo sigue? ¿Sigo?'. Es raro”, señaló al aire.

“Mi mensaje universal es quiéranse; no pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie, pero es así. No hay tiempo. Es así de simple: la vida y la muerte. Es eso. Hagamos menos planes y démosle para adelante. Es lo que a mí me quedó de esos días. Y Dios proveerá”, resumió.

Además de “Lanata sin filtro” por Mitre, comanda el ciclo "PPT, Periodismo Para Todos" (El Trece, domingos a las 22) y escribe una columna política los sábados en el diario Clarín.