Lali Espósito respondió con firmeza a las críticas sobre su apariencia y cirugías

Lali Espósito, conocida por su música y actuación, salió al cruce de las acusaciones que la vinculaban con cirugías estéticas. En un intercambio en redes sociales, un usuario comentó sobre su uso de botox, sugiriendo que debería ser más honesta acerca de los procedimientos que ha realizado en su rostro. Sin embargo, la artista no se quedó callada y defendió su postura.

La cantante afirmó: "No me hago nada en la cara. Todas cosas no invasivas y me cuido bastante la piel con cosas que están bárbaras. Y cada quien es libre de hacerse lo que quiera, así como yo decido no ponerme cosas ni cambiarme mis facciones". Su respuesta dejó claro que no tiene problema en hablar sobre su cuidado personal, pero tampoco está dispuesta a aceptar críticas sobre su apariencia.

En su argumento, Lali también mencionó que no se trata de criticar a quienes eligen someterse a procedimientos estéticos, sino más bien de señalar la presión que existe en torno a un modelo de belleza que se espera seguir. Explicó que la verdadera discusión debe centrarse en la libertad de cada individuo para decidir sobre su propio cuerpo, sin la carga de las expectativas sociales.

Otro comentario de un internauta, que insinuó que la cantante ha usado múltiples jeringas para modificar su apariencia, fue respondido con ironía por la artista. Lali replicó: "Esta la tengo de nacimiento, bebés", haciendo un guiño a su esencia natural y restando importancia a las críticas.

Finalmente, la artista concluyó su serie de respuestas con un mensaje contundente: "Nadie necesita operarse para estar como les gusta. Piensan y afirman que es necesario someterse a cirugías, pero yo sostengo que no es así". Su defensa resonó en sus seguidores y destacó un debate importante sobre la aceptación personal en la industria del entretenimiento.