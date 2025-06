La tensión entre Nancy Pazos y Mariana Brey llega a C5N, según Marina Calabró

La panelista Marina Calabró ofreció detalles sobre la creciente tensión entre Nancy Pazos y Mariana Brey en el canal C5N. La situación se tornó evidente a partir de las interacciones públicas entre ambas durante el programa A la Barbarrosa, lo que generó especulaciones sobre diferencias irreconciliables. Calabró indicó que, tras el regreso de Pazos con un programa propio, surgieron rumores sobre un clima complicado entre las dos periodistas.

Durante su intervención en Lape Club Social Informativo, Calabró describió cómo los rumores comenzaron a circular, especialmente tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, el canal tomó la decisión de suspender Duro de Domar algunas jornadas y continuó con una mesa de periodistas. Este ajuste en la programación fue visto como una medida relacionada con el clima de tensión.

Calabró reveló que ciertas fuentes dentro de C5N especulaban que Brey podría estar enfrentando una situación difícil en el canal. Sin embargo, la periodista aclaró que había conversado con las autoridades del medio y que desmentían cualquier cambio inminente en la carrera de Brey. “Me lo negaron. De ninguna manera, Brey es inamovible”, afirmó. La periodista también mencionó que algunos allegados a Pazos podrían estar intentando socavar la posición de Brey, pero remarcó que esta situación no refleja la postura de Pazos, quien seguramente desaprobaba dichos rumores malintencionados.

Calabró instó a los oyentes a no prestar atención a los rumores sobre una supuesta crisis en C5N que involucrara a Brey, asegurando: “Lo tengo chequeado, eso no es así”. Su firme postura dejó en claro que la relación entre las dos periodistas es un tema sensible dentro del canal y que, aunque hay tensiones, los hechos no son tan dramáticos como se han divulgado.