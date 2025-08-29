La inesperada irrupción de una espectadora en "Pretty Woman" y la reacción de Florencia Peña
Sobre el final de la obra, una mujer sorprendió a los actores al subir al escenario durante la coreografía final. Florencia Peña y Juan Ingaramo decidieron bailarle en lugar de sacarla.
29/08/2025 | 13:44Redacción Cadena 3
Los artistas de "Pretty Woman" se sorprendieron sobre el final de la función al ver a una espectadora irrumpir en medio de la coreografía final, previo al saludo al público.
Sus protagonistas, Florencia Peña y Juan Ingaramo, se tomaron con humor la irrupción de la mujer y, como ya estaba arriba del escenario, optaron por bailar con ella, en lugar de sacarla.
La mujer besó a los actores, los abrazó, bailó, aplaudió y estaba tan contenta que le siguieron el juego.
"Esto es lo que queremos", dijo la protagonista de la obra, que la aplaudió por su coraje y hasta la rescató porque estuvo a punto de caerse del escenario.
