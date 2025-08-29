En vivo

Argentina

Rosario

La última muerte de Nora

Espectáculos

La inesperada irrupción de una espectadora en "Pretty Woman" y la reacción de Florencia Peña

Sobre el final de la obra, una mujer sorprendió a los actores al subir al escenario durante la coreografía final. Florencia Peña y Juan Ingaramo decidieron bailarle en lugar de sacarla.

29/08/2025 | 13:44Redacción Cadena 3

FOTO: La inesperada irrupción de una espectadora en "Pretty Woman" y la reacción de Florencia Peña

Los artistas de "Pretty Woman" se sorprendieron sobre el final de la función al ver a una espectadora irrumpir en medio de la coreografía final, previo al saludo al público.

Sus protagonistas, Florencia Peña y Juan Ingaramo, se tomaron con humor la irrupción de la mujer y, como ya estaba arriba del escenario, optaron por bailar con ella, en lugar de sacarla. 

La mujer besó a los actores, los abrazó, bailó, aplaudió y estaba tan contenta que le siguieron el juego.

"Esto es lo que queremos", dijo la protagonista de la obra, que la aplaudió por su coraje y hasta la rescató porque estuvo a punto de caerse del escenario.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió durante la función de "Pretty Woman"? Una espectadora irrumpió en el escenario durante la coreografía final.

¿Quiénes eran los protagonistas de la obra? Florencia Peña y Juan Ingaramo estaban en el escenario.

¿Cómo reaccionaron los actores ante la irrupción? Optaron por bailar con la espectadora en lugar de sacarla.

¿Qué hizo la espectadora en el escenario? Besó y abrazó a los actores, bailó y aplaudió.

¿Qué afirmó Florencia Peña sobre la situación? Dijo que esto es lo que querían y la aplaudió por su valentía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

