La hermana de Icardi respondió a las críticas de Yanina Latorre tras el divorcio

La disputa entre Ivana Icardi y Yanina Latorre cobró un nuevo impulso tras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Latorre, conocida por sus críticas agudas, insinuó que la hermana del futbolista "necesita un psiquiatra". Esta declaración generó un fuerte cruce de palabras entre ambas, revelando las tensiones que existen en el ámbito mediático.

El debate se intensificó cuando Latorre cuestionó la fama de Ivana, sugiriendo que ella busca capitalizar la situación actual de su hermano.

"Desde que Mauro se separó de Wanda, quiere ser amiga de 'La China'. Está colgada para que la levanten los portales", afirmó la panelista. Según su perspectiva, la hermana de Icardi podría estar buscando notoriedad a raíz de la difícil situación familiar.

Ivana no tardó en responder. En un contundente mensaje, manifestó que trabajar y ser famosa no implicaba al mismo tiempo ser parte de escándalos mediáticos. "Hay algo en la vida que se llama laburar", enfatizó, sugiriendo que la fama no debería estar asociada con controversias personales. Además, arremetió contra Latorre, acusándola de querer estar en el centro del espectáculo a costa de la vida de otros.

La defensa de Ivana Icardi

En su descargo, Ivana también criticó la función que desempeña Latorre dentro del panorama mediático argentino. "Querida, no soy tan pelotuda como todos los circos que haces. Ya mamaste seguidores y visualizaciones por un problema en el que ni pinchás ni cortás, pero sos tremenda cholula metida", expuso con contundencia. A su parecer, es inaceptable cómo ciertos personajes logran colarse en temas delicados simplemente por buscar atención.

Ivana continuó manifestando su descontento con la atención que reciben individuos "que perfectamente podrían ser acosadores o bullies". Se mostró sorprendida por la tolerancia del público y los medios hacia este tipo de actitudes, afirmando que no está dispuesta a actuar como "saco de boxeo" para los traumas ajenos. Afirmó que su familia se mantiene unida y tranquila, a pesar de las críticas y el acoso mediático.

La guerra de palabras se intensifica

A medida que la situación avanzaba, Ivana Icardi no se contuvo y llamó a Latorre "una vieja que demuestra día a día que está loca". Expresó su deseo de no convertirse en alguien como ella, enfatizando que la panelista necesita atención psicológica. "Necesita un psiquiatra urgente porque se la comió el personaje", sentenció, resaltando la necesidad de un enfoque más saludable en el ámbito mediático.

Ivana concluyó su argumentación indicando que el éxito y la fama de Mauro se reparten de una manera más equitativa entre la familia, quienes han trabajado duro para construir sus propias vidas. Afirmó que su familia duerme tranquila a pesar de los rumores y acusaciones que vuelan en el ambiente, lanzando un dardo hacia Latorre al afirmar que "sus delirios" no consiguen romper esa paz familiar.