La crítica menos pensada: Florencia Peña, dura con Carlos Tévez

Florencia Peña apuntó contra Carlos Tévez durante su participación en el programa de streaming de Flavio Azzaro. La actriz destacó: “A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de donde vino, pero bueno, eso son cuestiones personales. Yo pienso eso”.

Peña continuó: “Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir el jugador de... pero eso es una cuestión personal, eh. A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan”.

La actriz también subrayó que le atraen los deportistas que promueven una línea de pensamiento diferente a la que baja Tévez, enfatizando que es solo una opinión personal.

Florencia Peña criticó a Carlos Tévez y dijo que “Se olvidó de dónde salió”

¿Sabrá que va todos los meses a Fuerte Apache a estar con sus amigos?

¿Sabrá qué le quiso regalar una casa a cada uno? Qué carajo sabes de Carlitos, roñosa! pic.twitter.com/KYWa6idVeu — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) February 23, 2025

