La China Suárez inicia una guerra mediática contra Yanina Latorre por infidelidad revelada

La nueva controversia en el mundo del espectáculo se desató entre La China Suárez y Yanina Latorre, luego de que esta última expusiera detalles sobre la infidelidad del esposo de Latorre, Diego Latorre, con Natacha Jaitt. En medio de reproches, Latorre relató cómo Suárez intentó conseguir un papel protagónico mediante acciones poco convencionales.

Durante su programa radial en El Observador, Yanina reveló los métodos polémicos que habría utilizado la actriz para conseguir un rol importante en una producción cinematográfica. "La China estaba emparejada con Vicuña en ese momento, y un director buscaba a la protagonista de su nueva película", comentó.

"Este director es muy famoso, pero también se encuentra en una etapa personal delicada. La nipona comenzó a enviar mensajes para intentar convencerlo de que ella debía ser la elegida", afirmó Yanina, describiendo la búsqueda de la actriz por el papel.

Además, agregó que "la producción estaba en el hipódromo realizando casting. La verdad es que no entendía por qué estaban haciendo audiciones allí", compartió Latorre ante su audiencia.

La conductora continuó relatando que el director de cine, conocido por su estilo de vida, estaba en una relación y recién había sido padre, lo que complicaba aún más las intenciones de Suárez. Aún así, la actriz persistió en su intento.

"Le enviaba mensajes de carácter provocativo, inclusive se cortó el pelo para ajustarse al perfil de la protagonista y aseguraba que era para nuestra película", mencionó, sorprendiendo a los oyentes.

En una revelación sorprendente, enunciaba: "El director se comunicó con ella y le respondió que no estaba interesado. Dijo que 'acabo de ser padre y no me interesa', lo que significó que no conseguiría el papel en la película mientras todavía estaba en pareja con Vicuña".